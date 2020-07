Las personas asintomáticas: ¿contaminan las superficies que tocan? 

Viernes, 3 de julio de 2020

Es más importante que nunca extremar las medidas anticontagio, con el uso de mascarillas, frecuentes lavados de manos, uso de geles hidroalcohólicos y evitar aglomeraciones, entre otras medidas

Diversos estudios han constatado que las personas asintomáticas infectadas por el coronavirus pueden ser altamente infecciosas, no solo por la transmisión directa de las gotitas exhaladas al hablar, toser o estornudar sino, además, por el contacto directo con determinadas superficies, incluidas, sábanas, almohadas, toallas, etcétera, tal y como explican desde la Fundación Española del Corazón.

Un estudio estadounidense publicado en el Journal of Emerging for Infectious Diseases en el indica “la facilidad de los infectados para contaminar todo lo que tocan y los lugares por donde pasan (incluidos hoteles, residencias, oficinas compartidas, supermercados, transporte público, etc.), además del diseminar el virus por el medio ambiente”.

Según otro estudio, realizado en hoteles de China donde habían sido aisladas personas sospechosas de estar contaminadas, en las primeras 48 horas los rastreadores pudieron confirmar la presencia del coronavirus en numerosas superficies con las que estuvieron en contacto estos infectados. Las superficies infectadas por coronavirus incluían sábanas, toallas, almohadas, manillas de puertas, asientos de los inodoros, mandos a distancia de televisores y otras superficies, acumulando todas ellas, además, una alta carga viral.

Los investigadores advirtieron que al sobrevivir el virus en el ambiente durante varias horas, los servicios de limpieza de estos hoteles no deben sacudir los materiales en contacto con el infectado sino introducirlos en bolsas de plástico para ser llevados inmediatamente a la lavandería y someterlos a un lavado jabonoso a una temperatura de 90º.

Hay más estudios. En otro publicado en Annals of Internal Medicine se apunta que el periodo de incubación (desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas) se establece en unos 5 días, una fase crítica en la que hay que extremar las precauciones y aislar a los sospechosos. Los infectados, tanto los sintomáticos como los que no tienen síntomas o apenas los presentan son, por el contario, altamente contagiosos desde el primer día. Por su parte, un estudio publicado en Nature Medicine reveló que alrededor del 44% de los contagios se produjeron por personas infectadas dos o tres días antes de que aparecieran los síntomas.

Extremar las medidas anticontagio

Una vez que hemos entrado en la denominada nueva normalidad es más importante que nunca extremar las medidas anticontagio, tal y como subrayan desde la Fundación Española del Corazón, con el uso de mascarillas, frecuentes lavados de manos y uso de geles hidroalcohólicos, evitar aglomeraciones, no tocar superficies sospechosas u objetos y materiales que previamente hayan podido estar en contacto con personas sospechosas y mantener la distancia física entre personas.