El PSOE afirma que “el nuevo hospital tampoco estará antes de octubre tal y como anunciaron”

Jueves, 2 de julio de 2020

“Según los últimos datos conocidos, y proporcionados por la propia Junta de Castilla y León, las certificaciones de obra a fecha del 1 de abril, última fecha disponible, reflejan que del presupuesto total en la construcción del nuevo hospital quedan todavía pendientes de ejecución más de 27 millones de euros”. Así lo han hecho público hoy en rueda de prensa el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, acompañado por la concejala, y secretaria de sanidad en la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE de Salamanca, María García.

Esto indica, según ha manifestado Mateos, que “la promesa de poder disponer de nuevo hospital antes del mes de octubre es algo que, nuevamente, no se va a producir si nos atenemos al volumen de inversión que falta por ejecutar y el ritmo al que van las obras”.

“Al ritmo que van las obras, y por el nivel de ejecución y de inversión que falta, donde hay que incluir el derribo del antiguo Clínico, no solo no van a finalizar antes de octubre sino tampoco a lo largo de este año”, añadía.

Esta misma línea se ha expresado la concejala del Grupo Socialista en el Consistorio salmantino, María García, quién ha dicho que “el nuevo hospital no solo debe ser una prioridad para los ciudadanos y los profesionales sanitarios sino también para los responsables políticos del PP tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Salamanca, no se entiende este desprecio con nuestra provincia”.

“Ya no se puede esperar más” ha continuado María García, “esta espera debería avergonzar a cualquier gobierno” y desde el PSOE se considera una obligación el exigir que se cumplan los plazos, que se aceleren las obras y se abra el hospital cuanto antes y, ahora, ante la posibilidad de un rebrote de la pandemia, “más que nunca”. Los profesionales y los ciudadanos no merecen más retrasos porque se sabe que “la falta de operatividad del nuevo hospital ha supuesto el no poder dar una mejor respuesta al Covid-19 en Salamanca”.