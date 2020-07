Podemos pedirá en el pleno un plan para dotar de bancos y sombra a 12 plazas de la ciudad

Jueves, 2 de julio de 2020

Podemos Salamanca considera que, “en la ciudad, los espacios públicos han de concebirse como un servicio público más, de forma que sus habitantes perciban que no solo sirven para desplazarse, sino que también les reporta beneficios su simple estancia en el mismo”.

Por ello, añaden que “han de ser diseñados de forma que se conviertan en espacios visitados y vivos, que sean parte del alma de la ciudad. Y nada impide que su uso sea múltiple, de forma simultánea o sucesiva. Esta apreciación es especial en las plazas y plazuelas. Siempre resultan ser lugares tranquilos, de encuentro, disponibles para usos diferentes. Por suerte la ciudad histórica conserva aún un buen número de ellas”.

La formación morada habla de “un grave déficit en cuanto a dos elementos que las pueden hacer lugares apreciados: bancos para sentarse y sombra para guarecerse de las inclemencias del sol en verano. Así tenemos plazas que no tiene ningún banco, otras tienen, pero son insuficientes o están colocados de forma demasiado expuesta a los rigores del calor por deficiencias en el arbolado que no llega dar sombra suficiente. Finalmente, otras plazas tienen bancos, pero no son accesibles porque el espacio para su uso lo ocupan otros elementos como pueden ser las terrazas”.

Así, el análisis de la situación de las principales plazas y lugares de la ciudad histórica, según Podemos Salamanca, deja las siguientes reseñas: