Detenido en Salamanca por participar en la venta fraudulenta de productos por internet

Agentes de Policía Nacional de Salamanca han detenido a un joven por estafa, ya que era utilizado como intermediario en la recepción de productos vendidos a través de la plataforma WALLAPOP, que debía revender quedándose con un porcentaje del dinero para enviar el resto donde le indiquen los autores materiales de la estafa.

De este modo, los productos puestos a la venta nunca eran abonados al vendedor. Esta operación ha permitido recuperar varios de los artículos adquiridos fraudulentamente, algunos de los cuales habían sido vendidos en tiendas de compra venta.

La Policía Nacional iniciaba la investigación al recibir un atestado de otra localidad en la que se denunciaba una estafa en la venta de un producto anunciado en internet, a través de la plataforma WALLAPOP.

El vendedor se puso en contacto con la persona interesada en el producto. Se pusieron de acuerdo en el precio y éste realizó el envío a la dirección que le indica el supuesto comprador, pero no recibió el importe acordado mediante transferencia bancaria al número de cuenta del vendedor. En este caso el domicilio de envío del producto adquirido estaba Salamanca.

Modus operandi y nota de la Policía Nacional sobre este caso:

U n ciudadano pone algún producto a la venta en la red a través de la plataforma WALLAPOP. Alguien ve el producto (el presunto estafador) y se interesa por el producto, le manifiesta al vendedor que añadirá un extra al pago pago para que sea enviado un conocido o familiar suyo. Esta persona no pone ninguna pega al precio y se muestran generosos con los gastos de envío, explicando que harán el pago a través de WALLAPAY (que es un sistema de pago habilitado por WALLAPOP para que los usuarios puedan realizar sus compras de manera más sencilla, Se pueden abonar las compras y recibirlas en el domicilio indicado si eres comprador y recibir los pagos si eres el vendedor). La persona interesada en el producto rechaza realizar el pago a través de transferencia bancaria.

Posteriormente el vendedor recibe un supuesto email de la empresa en la que aparece el pago. Pero en el remitente no aparece WALLAPAY, la cuenta de correo es falsa y no proviene de direcciones de WALLAPAY, sino que el dominio de las cuentas es @gmail.com y no como debería ser @wallapay.com.

En la cuenta de correo falsa nos dicen que el dinero está retenido hasta que hagamos el envío e indiquemos el número de seguimiento. Pero WALLAPAY no retiene los pagos de las compraventas.

Si el vendedor no repara en lo indicado anteriormente, envía el paquete con el producto, y perderá el mismo, y no recibirá la contraprestación económica (precio pactado por la venta).

Después de hacer el envío, el vendedor recibirá un nuevo correo siendo supuestamente el remitente WALLAPAY, en el que le comunican que el vendedor ha realizado el ingreso, sin querer, por una cantidad mayor al precio acordado. Por ello le piden que ingresa mediante transferencia bancaria a un entidad bancaria española ese importe, para que WALLAPAY le pague el total. Y si lo hace, además de perder el producto perderá ese dinero. Y en este caso, el titular de la cuenta será otra persona que también actúa “mula informática”, sin tener conocimiento de la estafa, debiendo remitir el dinero a otro número de cuenta en el extranjero y se quedaría con un porcentaje del mismo.

Otro autor de esta estafa es la persona que recibe en su domicilio los productos adquiridos fraudulentamente mediante estafa, la persona detenida en esta ciudad, siendo otra “mula informática”, los cuales deben revender el producto y enviar el dinero a otra tercera persona, quedándose con una parte del mismo, convirtiéndose en autor instrumental del ilícito penal.

Investigación

Por gestiones realizadas en el domicilio de recepción del producto adquirido fraudulentamente, se localizó UNA BICICLETA que había denunciada por su propietaria en otra provincia. Fue entregada voluntariamente por el receptor a los funcionarios actuantes, así mismo también se hizo entrega a los agentes de otros efectos UNA TERMOMIX, OTRA BICICLETA y UN CASCO DE SKATE BOARD, todos ellos en cajas de cartón abiertas.

Asimismo fue intervenida UNA TERMOMIX en una tienda de compra venta de efectos de segunda mano. En este caso había sido vendida por un amigo del joven que posteriormente fue detenido.

Por todo lo expuesto, el joven destinatario de los efectos reseñados anteriormente que habían sido adquiridos mediante estafa, fue detenido por presunto delito de estafa, siendo informado de sus derechos y una vez oído en declaración es puesto a disposición de la Autoridad Judicial del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Salamanca.