Misioneros ¿confinados?

Jornada de los Misioneros Diocesanos con el Covid19

El primer sábado del mes de julio solíamos celebrar cada año la Jornada de los Misioneros Diocesanos, de sus familias y de sus amigos. Lo hacíamos juntamente con la diócesis de Ciudad Rodrigo, dando a conocer, reconociendo y agradeciendo el admirable trabajo humano y espiritual que estos hombres y mujeres, salidos de nuestra tierra y entregados por fe y amor a los más pequeños y necesitados, en los países de las regiones carentes de fe cristiana y muchas veces de los elementos vitales más necesarios para sobrevivir.

Era una fiesta entrañable, llega de gozo sosegado, aunque no faltaran músicas locales y a veces hasta danzas populares de nuestra tierra. Por supuesto que el centro de la fiesta era siempre la celebración solemne de la eucaristía, y que luego nos reuníamos en festiva comida familiar. Y no faltaban tampoco los admirables testimonios de los trabajos de nuestros misioneros.

Este año, la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, la enfermedad de la covid19, nos ha obligado a prescindir de las celebraciones festivas, aunque no nos olvidemos de nuestros misioneros de Salamanca y Ciudad Rodrigo, en total unos 250.

Y nuestra mirada está puesta en las difíciles situaciones que están pasando, tanto ellos como las personas con las que trabajan y a las que se entregan. Podríamos ofrecer aquí varios testimonios en que los misioneros nos narran las penurias por las que están pasando, tanto ellos como las comunidades de sus lugares de destino. Trataremos de resaltar algunos de esos testimonios que ellos nos han hecho llegar y que nos convocan a mostrarnos solidarios con ellos en esas situaciones fruto de la covid19.

CUBA

Relato de José Miguel González, sacerdote, el 25 de marzo: Desde La Habana. Por aquí de momento no se ha extendido mucho... (el coronavirus); hay unos 50 contagiados y un fallecido... unos 500 hospitalizados como casos sospechosos y unos 30000 en cuarentena.

Hoy en Cuba se cierran universidades y escuelas, se cierran fronteras para entrar o salir, se restringen los transportes públicos... y se pide a la gente que salga lo imprescindible. El Seminario también cerró y mandó a casa a los seminaristas. Yo me quedo en la Casa Sacerdotal, que va a cerrar también. Los obispos de Cuba nos han pedido hoy cerrar las Iglesias y celebrar el culto a puerta cerrada.

Todo esto nos suena también en España ¿verdad?

ECUADOR

Benjamín Ramos, el 15 de mayo, desde Ecuador:

Por lo que veo en las noticias, parece que la situación en España va mejorando. Acá en Ecuador la situación es mejor que en España de momento, pero van creciendo los contagios. En estos momentos la situación especialmente económica está muy crítica. En la Parroquia no tenemos ingresos. Desde que ha empezado la cuarentena, desde la parroquia, gracias a donaciones, estamos entregando unos 120 kits de alimentos semanales. Si está en tu mano ayudarnos económicamente, te lo agradeceré infinitamente.

PERÚ

Valentín y Ana, matrimonio salmantino en el norte de Lima, el 5 de junio:

Por lo que vemos en la tv, ya estáis saliendo del confinamiento. Aquí, ya lo sabrás, las cosas están cada vez peor. Los pocos hospitales que atienden, están totalmente colapsados. No hay oxígeno, los hospitales tienen que comprarlo a otros países y las personas que van al hospital público lo tienen que comprar a 7000 u 8000 soles, se empeñan por uno y cuando necesitan otro no pueden comprarlo y se mueren… Nosotros estamos bastante aislados, porque la casa de retiros es grande y llevamos tres meses sin contacto con nadie, pero en la zona no hay día sin algún muerto. Ya se han ido algunas familias, de Italia y de España, en vuelos humanitarios que hace Iberia por la embajada.

En Lima no sabemos cómo están las cosas, te hablo de las periferias, san Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Pachacútec, el cono sur y el cono norte de Lima que es lo más pobre. La gente sobrevive como puede, porque son muy pobres y si no trabajan no comen. El que no muere del Covid muere de hambre, igual en la sierra y en la selva. La situación es realmente terrible. Ahora ya los incineran en el momento…

Nosotros estamos bien… Pero sí, es verdad que es duro, te sientes inútil e impotente, sin poder dar ni un consuelo. Las familias están destrozadas. La mayoría son jóvenes, de 40-55 años, con hijos pequeños y se quedan sin sustento.

José Luis Calvo, sacerdote salmantino en el sur de Lima (Perú), el 17 de junio:

En este caso de la situación de extrema necesidad me he visto en la necesidad de publicitar lo que hacemos en la parroquia Sagrado Corazón de María; mucha gente, no sólo yo, con el único objetivo de conseguir que los miles de personas que pasan hambre, que no pueden comprar medicinas, que no pueden arreglar el techo de su casa y les entra agua, que tienen frío y necesitan ropa de abrigo y frazadas (mantas) puedan recibirlo. Eso es lo importante. Hemos conseguido toneladas de alimentos, 110000 soles invertidos en comida, 85000 soles en arreglo de viviendas (techos, sobre todo) y 6200 en medicinas y una operación. Seguimos. Esto no se ha terminado. Seguiremos… si lo tengo que seguir haciendo para conseguir alimentos y dinero, seguiré, porque la situación es extrema, y no descansaré, aunque empiezo a estar estresado, mientras haya gente que pueda morir de hambre por no poder comprar medicinas, por no poder operarse, por no tener ropa para resguardarse del frío. Seguimos.



Patricia Llamas, el 5 de mayo, desde Lima (Perú):

Acá en Perú la situación está en un momento muy complicado. Ha aumentado mucho el número de contagiados y los hospitales ya no dan abasto. Por otro lado, debido a la cuarentena, las familias que viven de lo que trabajan al día, están pasando hambre y hay todo un grupo de personas que se han puesto estos días de atrás a caminar por la ruta hacia el interior, queriendo regresar a sus provincias, aunque allá no quieren recibir gente de Lima. El gobierno está tratando de resolver esa situación. También ha habido un motín en varias cárceles porque ya hay contagiados y viven hacinados, aunque se dice que las mafias se aprovechan del revuelo para crear confusión. Por nuestros barrios, está todo tranquilo, aunque ya hay mucha gente en mucha necesidad. Gracias a que estamos recibiendo donaciones de alimentos, estamos pudiendo repartir a las familias más necesitadas.

INDIA

Lucía Carabias, desde la India, el 30 de marzo:

Qué problema con los emigrantes. No hay transporte, van andando 400 ki. Si no se mueren del virus se morirán de hambre. Qué pena...

Y el 13 de abril: Qué Semana santa inolvidable. El Domingo de Ramos, dos Padres (sacerdotes) junto con la comunidad de Hermanas vecinas. Bendijeron las palmas y hubo una procesión en el pasillo y la capilla, todo privado.

El Jueves S. las mismas personas y la familia que vive en el complejo. La ceremonia de lavar los pies, qué impresión ha sido para mí. Nunca se me olvidará. El Viernes los mismos con la Pasión cantada y la Adoración de la Cruz. El Domingo por la mañana bendición del agua y un pequeño Cirio, y la Misa. Después, con la comida, cada comunidad aportó un plato, y el resto nosotras. Así hemos celebrado la Pascua… Feliz Pascua de Resurrección.

¿Cómo estáis con los virus? Aquí va poco a poco. El calor ha llegado de 39g a 43g. Hoy, con este calor, el virus desaparecerá. Un abrazo...