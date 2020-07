La frontera con Portugal por El Abadengo está abierta, a pesar del cartel colocado en la C-517

Miércoles, 1 de julio de 2020

Bautista, diputado provincial y alcalde de Hinojosa, denuncia la dejadez y falta de interés de la Junta de Castilla y León por esta comarca salmantina

Casi 24 horas después de la apertura oficial de la fronteras entre España y Portugal, hoy 1 de julio, en la salmantina carretera C-517. que cuenta con dos puntos de acceso al pais vecino (el puente internacional en Vega Terrón y el paso por la presa de Saucelle) sigue colocado el cartel 'CL-517 con Frontera Portugal Cerrada'.

El diputado provincial y alcalde de Hinojosa de Duero denuncia este hecho como "la dejadez y la falta de interés de la Junta de Castilla y León con la comarca del Abadengo, una muestra más de la desidia de quienes nos gobiernan en esta autonomia de tercera" afirma José Francisco Bautista. El citado cartel fue colocado por los operarios de la Junta a dos kilómetros de Lumbrales en dirección a La Fregeneda, un lugar "no adecuado", a juicio de Bautista que entiende que "el lugar natural" para colocar el cartel era a la salida de La Fregeneda y de Hinojosa, y se pregunta si "los vecinos y transeuntes de Hinojosa, Sobradillo y La Fregeneda no tenían derecho a saber que la carretera estaba cortada en la frontera? Pues parece que no".

Bautista defiende que "la economía de la zona necesita de nuestros vecinos portugueses y nuestros vecinos necesitan de sus vecinos españoles" y confia en que el cartel, "se retire lo antes posible y todos los transeuntes sepan a qué atenerse, salvo que la Junta quiera magirnarnos aún más".

En este sentido, la reapertura de la frontera sí se ha dejado notar hoy en Lumbrales con la presencia en el mercadillo de los miércoles y en tiendas y bares de portugueses de las vecinas localidades de Barca de Alva y de Freixo de Espada á Cinta.