Nace la Eurociudad ‘Puerta de Europa’ con el fin de impulsar el desarrollo de la zona transfronteriza

Miércoles, 1 de julio de 2020

Aprovechando la reapertura de la frontera entre España y Portugal, las localidades de Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro por parte española, y de Almeida y Vilar Formoso por parte lusa, formalizaron en la mañana del miércoles la creación entre las cuatro localidades de una Eurociudad, con el objetivo principal de impulsar el desarrollo económico de la zona fronteriza, según se explicó en el acto desarrollado prácticamente sobre la línea invisible de la frontera.

Durante ese acto, se firmaron los estatutos de creación del nuevo ente, que se denominará ‘Puerta de Europa’, que a efectos jurídicos funcionará como una nueva Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), que tendrá su sede en Vilar Formoso, y que contará con una presidencia rotatoria (cambiará cada dos años), ostentándola en primer lugar el presidente de la Câmara Municipal de Almeida, António Machado.

Precisamente, fue António Machado el encargado de desgranar los “objetivos concretos y estratégicos” que se recogen en los estatutos de la Eurociudad, que incluyen por ejemplo el fomento de la “convergencia institucional, económica, social, cultural y medio ambiental” en el territorio de la AECT, el establecimiento de mecanismos de gestión y revalorización del territorio, la potenciación del emprendimiento local y la innovación territorial, el desarrollo de mecanismos que promuevan la economía circular, la ejecución de programas de cooperación territorial, o la promoción de suelo industrial.

A efectos prácticos, según explicó António Machado, esos objetivos llevarán a la puesta en marcha de acciones conjuntas en materia de turismo o a nivel de ferias, a la creación de una bolsa de empleo conjunta en toda la Eurociudad, a la habilitación de una línea de transporte público entre las localidades que la conforman, a la organización de eventos deportivos de forma conjunta, o a la implantación de una serie de servicios mediante una tarjeta de Eurociudadano.

“Darle la vuelta a todo esto”

El alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro José Alanís, explicó durante la mañana del miércoles que Almeida y Ciudad Rodrigo han sido los promotores de la Eurociudad (tomando como base su cooperación en el Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas que ambas integran), invitando posteriormente a formar parte de la misma a Vilar Formoso y a su localidad. Durante su intervención, el alcalde oñorense quiso reivindicar que esta zona geográfica es “la más importante” a nivel de tránsito: “somos la conexión más importante con Europa”, de ahí que hayan decidido bautizar la Eurociudad con el nombre de ‘Puerta de Europa’.

Según subrayó, “somos la zona más degradada y abandonada de España por las instituciones, lo que nos lleva a la despoblación, a la falta de medios, y al envejecimiento de la población”, considerando que la Eurociudad “debe darle la vuelta a todo esto”, para que así “estas dos zonas tengan los mismos derechos que el resto de España y Portugal”.

El objetivo principal va a ser “intentar atraer inversiones y empresas, que creen puestos de trabajo”, porque “para que haya habitantes tiene que haber empresas”. En esta misma línea se expresó el Secretario de la Junta de Freguesía de Vilar Formoso, Acácio Lourenço Alves, quién apuntó que la Eurociudad “servirá para traer personas a los territorios, porque sin personas no puede haber desarrollo”, esperando que “traiga para la zona el desarrollo económico, social y cultural”, porque “las ciudades son las grandes multinacionales europeas”.

Según Marcos Iglesias, “somos conscientes de los problemas en los que hay que trabajar”, de ahí que la Eurociudad, basada en la “esperanza”, esté “centrada en el desarrollo económico, pretendiendo ser la ‘Eurociudad de las oportunidades’, donde nos importe el presente y futuro de los habitantes de este espacio común”. Comentando que “empieza una etapa ilusionante para instituciones y territorios, donde aunamos esfuerzos en busca del desarrollo económico”, añadió en este sentido que el nuevo ente “nos va a permitir, a pesar de la división política, poder reivindicar ante Europa cuestiones comunes”.

En consonancia con esa idea, Isidoro José Alanís manifestó que, “si no tenemos ayudas públicas”, la zona fronteriza puede “quedar en nada” en apenas 10 años una vez se abra al tráfico por completo el enlace por autovía entre España y Portugal, que permitirá no tener que pasar por Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso. Desde su punto de vista, “nos acercamos a una gran crisis; nos va a perjudicar de manera drástica”, esperando António Machado que “nuestros gobiernos no se olviden de nuestros territorios”, indicando que “la realidad preocupante es compartida por ambos lados de la frontera”.

Los estatutos firmados en la mañana del miércoles deberán ahora ser refrendados en los plenos de las localidades implicadas. Posteriormente, como la Eurociudad tendrá su sede en Vilar Formoso, el proyecto se remitirá al Ministerio de Administración Interna de Portugal, para que sea refrendado. Una vez se publique en el Boletín Oficial, quedará creada.