El Ayuntamiento de Alba de Tormes lidera el portal de transparencia a nivel provincial

Miércoles, 1 de julio de 2020

El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de los ayuntamientos españoles

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ocupa la primera plaza en el ranking del portal de transparencia a nivel provincial. Esta clasificación, creada por REGTSA, pone a disposición de los ayuntamientos de la provincia de Salamanca nuevos servicios y herramientas electrónicos que les permiten publicar y dar a conocer información municipal de interés para los ciudadanos en general y para los vecinos de estos municipios en particular.

Esta información se estructura a través de una serie de los Índices de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) que, atendiendo a los criterios de la organización ‘Transparencia Internacional’, son indicadores del nivel de apertura de cada administración ante los ciudadanos y la sociedad. El fin es facilitar a los Ayuntamientos el cumplimiento de la Ley de Transparencia y acercar la administración a los usuarios y vecinos de estos municipios, haciéndola más transparente y generando confianza en la ciudadanía.

Para obtener el ITA de los ayuntamientos de la provincia salmantina se han seleccionado aquellos indicadores que más se adecuan a las características de estos municipios (tamaño, simplicidad, funcionalidad y utilidad para el ciudadano, etc.); descartándose aquellos que no pueden aplicarse a estos ayuntamientos por razones obvias [Ej: situación de cortes de tráfico, etc.).

Para la medición del nivel de transparencia se aplican 53 indicadores como máxima puntuación (66%) del total de 80 (100%) que marca ‘Transparencia Internacional’ para ayuntamientos de mayor tamaño. En el caso del Ayuntamiento de Alba de Tormes, este lidera la clasificación con 51 de 53 indicadores, seguido del Ayuntamiento de Terradillos con 23 indicadores y el de Castellanos de Moriscos con 3.

“Desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes venimos realizando una labor diaria por tener informados a los ciudadanos a través de todos los medios posibles. En el caso de este portal de transparencia, subimos y actualizamos constantemente todo tipo de datos, desde los plenos municipales, hasta las actas u otro tipo de informaciones. Buscamos con ello ser lo más transparentes posibles y así tener informados a nuestros vecinos”, afirma José García, concejal de Nuevas Tecnologías.

A la cabeza en transparencia

El Ayuntamiento de Alba de Tormes viene siendo en los últimos años uno de los consistorios provinciales que se sitúa siempre a la cabeza de este ranking. En los años 2016, 2017 y 2018 finalizó en primer lugar, en el 2019 en el segundo y en lo que llevamos de 2020 ocupa la primera posición, reafirmándose así el objetivo de este ayuntamiento en ser lo más transparente posible con sus ciudadanos.