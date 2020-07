Íñiguez pide paciencia porque el equipo es muy joven

Miércoles, 1 de julio de 2020

Apenas a un mes para comenzar la pretemporada de forma oficial, el nuevo entrenador de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez se encuentra en estos días en Salamanca para comenzar a tomar contacto con su nueva casa durante las próximas tres temporadas. Una primera visita para conocer su nueva "casa" y hablar con su nueva tripulación, pues como el presidente del club, Jorge Recio, reconocía, "es nuestro nuevo capitán de la nave y no lo puede haber mejor". En esta mañana, y tras innumerables entrevistas y contactos telemáticos, Roberto ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación salmantinos a los que, como a aficionados y personal del club, les ha pedido "ser una piña".

Jorge Recio presentaba a su nuevo entrenador, "es verdad que todos habéis hablado ya con él, pero creo que la ocasión de hacerlo en persona lo merece". De esta forma se aprovechaba la visita de un Íñiguez que "quería conocer instalaciones, hablar con su staff y comenzar a trabajar con nosotros en persona, algo que ya comenzamos ayer mismo", explicaba el presidente de Perfumerías Avenida. "Un proyecto como éste, con las dificultades que ha tenido este año, necesita un buen capitán de barco y creo que Roberto es el mejor", sentenciaba Recio. Eso sí, "entrenar a Avenida no es fácil, tu calidad se presupone, pero tu trabajo y el de la gente del club seguro que también. Después el balón ya hablará".

Como ya hiciera hace unas semanas de forma "on line", Íñiguez comenzó volviendo a recordar que está "muy, muy contento e ilusionado. Mi idea era venir un par de días para conocer a todo el mundo, hablar con mi cuerpo técnico, transmitirles la ilusión que tengo y la idea de un equipo joven y diferente a cualquiera de la Liga y de Europa". Y, para empezar, "mi objetivo es trabajar bien en el día a día, si eso lo conseguimos saldrán los resultados".

Proyecto de equipo y club: Acerca del equipo que se va encontrar este año, Roberto recordaba que "es un equipo muy joven y por tanto necesita mucho tiempo. Por eso pedimos paciencia porque lo que queremos es que todas las jugadoras tengan esa línea ascendente de mejora, eso es lo ideal. Las jugadoras, para creer, tiene que ver que hay un trabajo a diario Habrá equipos que lleguen mejor al principio por experiencia, pero la temporada es muy larga. En cuanto al club, estoy encantado con mi presidente y con mi gerente, que ha trabajado mucho, y soy consciente, para hacer esta plantilla"

Competencia: "Lo he comentado, a mí me gusta competir y por eso me gusta que la Liga sea fuerte pero también tenemos Euroliga y eso me apasiona. No pienso demasiado en los rivales si no en lo nuestro, en cómo están trabajando las chicas y si van a venir bien. Es verdad que hay equipos que han dado pasos adelante y otros que van a ser mejores y que están fichando bien", explicaba Roberto.

Cuerpo Técnico: Sobre el staff, Jorge Recio desvelaba que "estamios terminando negociaciones pero va a ser salmantino, muy salmantino y va a sorprender". Acerca de su cuerpo técnico, Roberto deseaba que "ojalá cuando me vaya de aquí esa gente esté preparada para tomar las riendas y sea de aquí, yo estoy muy contento. Lo importante es tener gente trabajadora, no tener dudas. Si están preparados y quieren, yo estoy encantado"

Tiffany Hayes: Sobre la renuncia de HAyes a la WNBA, Íñiguez puntualizaba, "que haya declinado jugar la WNBA no quiere decir que venga aquí antes. Hay que respetar su decisión personal y hablaremos para que esté cuanto antes, pero es su decisión". En ese sentido Recio reconocía que "hay que hablar con ella para que esté aquí cuanto antes y tratar de que llegue antes de lo previsto sería nuestro mejor fichaje"

Pretemporada: Con un calendario más tempranero que nunca, también lo será la pretemporada, "la idea es empezar a principio de agosto, fijar las revisiones y demás pero es fundamental empezar en esa primera semana de agosto", comentaba el entrenador azulón.

