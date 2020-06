La obra ‘Mintiendo en su nombre’ se estrena en Salamanca el próximo viernes

Martes, 30 de junio de 2020

La representación de la compañia Foroasteros Teatro se celebrará en el Patio Chico a las 21:00 horas

La compañía salmantina Foroasteros Teatro estrena este viernes "Mintiendo su nombre" en el Patio Chico dentro del Programa Plazas y Patios organizado por la Fundación de Cultura. La función comenzará a las 21:00 horas.

Dirigida por Alberto Basas y protagonizada por Mari Ángeles Alonso y Celia Díaz Rogado, la obra cuenta las dificultades por las que han tenido que pasar las mujeres para hacerse un hueco en la Universidad a lo largo de la Historia.

El espectáculo toma como punto de partida la situación actual: un virus que afecta a la ciudad de Salamanca. Partiendo de este contexto pretendemos dar voz a aquellas mujeres que no solamente lo tuvieron difícil en su época, si no que además no lo tienen fácil a día de hoy para ser recordadas. Nombres como Lucía de Medrano, Matilde Cherner, Dolores Cebrián o Feliciana Enríquez emergen en esta pieza, que con humor y desenfado trae al presente la memoria de aquellas ilustres que lucharon por la igualdad y la concordia.