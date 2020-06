‘Barriga llena sin fiesta no siente pena’, la nueva iniciativa de What Jamón para este verano

Martes, 30 de junio de 2020

Para ayudar a superar este golpe emocional y levantar los ánimos, desde What Jamón han puesto en marcha esta iniciativa para todos aquellos ayuntamientos que quieran felicitar, en modo alguno, a los censados “por su buen comportamiento, paciencia y comprensión”

El Covid-19 ha causado muchas pérdidas de carácter diverso en los últimos meses, entre las que se incluyen las fiestas patronales de todos los pueblos de Castilla y León. Para ayudar a superar este golpe emocional y levantar los ánimos, desde What Jamón han decidido lanzar una iniciativa para todos aquellos ayuntamientos que quieran felicitar, en modo alguno, a los censados “por su buen comportamiento, paciencia y comprensión”.

Este proyecto consta de un lote de productos totalmente personalizables para ayustarse tanto a cualquier tipo de presupuesto como de preferencias. Sin embargo, no acaba ahí, sino que también incluye un kit de protección sanitaria que se compone de gel desinfectante y de una mascarilla FFP2 sobre la que se serigrafiará el escudo, el patrón/patrona, o el nombre del pueblo.

La iniciativa ‘Barriga llena sin fiesta no siente pena’ está complementada con el transporte gratuito directamente al ayuntamiento o a nivel particular, trasladando los lotes a cada casa de forma individual. Asimismo, What Jamón se encargará de digitalizar una carta personalizada del propio alcalde para todos los censados para que, de esta manera, el representante del pueblo pueda expresar su gratitud u otros sentimientos a los habitantes.

El objetivo lo deja claro Sergio Alonso, gerente de la empresa: “Si el presupuesto no se gasta en fiestas patronales, queremos que se siga gastando en beneficio de los habitantes, y que aunque no puedan disfrutar de las fiestas, sí puedan disfrutar de una buena comida en compañía de los amigos y la familia.”

El proyecto se presentará a todos los ayuntamientos de Castilla y León a través del correo electrónico en forma de dossier, pero What Jamón no cierra sus puertas a cualquier otro pueblo o ciudad que quiera participar en esta iniciativa.