El verano de Salamanca tendrá teatro y conciertos con aforo limitado en Patio Chico

Martes, 30 de junio de 2020

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy la novena edición del programa cultural “Salamanca Plazas y Patios”, que se desarrollará desde el 3 de julio hasta el 29 de agosto y que incluye una veintena de propuestas dirigidas a todos los públicos.

“En esta nueva edición hemos tenido en cuenta dos circunstancias muy especiales, relacionadas con el momento que vivimos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Por un lado, las recomendaciones de las autoridades sanitarias para disfrutar de la cultura con seguridad tanto para espectadores como profesionales; y el apoyo a las compañías de teatro y los grupos de música de Salamanca” ha dicho el alcalde.

Para garantizar la seguridad de los espectadores el escenario elegido para el teatro y la música es el Patio Chico, un espacio que se aforará con 292 sillas numeradas en los espectáculos musicales y 190 en los de teatro, para que todos los asistentes tengan sitio preasignado y no se produzcan aglomeraciones. Para lograr este fin, el Ayuntamiento ha puesto un precio simbólico de 1 euro por entrada que se podrán adquirir desde mañana a través de la web www.ciudaddecultura.org. Todo el dinero que se recaude será donado por el Consistorio a las Hermanitas de los Pobres para ayudar a los más perjudicados por esta crisis.

Las tres propuestas teatrales estarán protagonizadas por las compañías salmantinas Foroasteros Teatro, Intrussión Teatro, Fernando Saldaña y Carioca. Además actuarán seis grupos de música locales: Lulu & The rockets, el guitarrista Amós Lora, Coloeur Café Jazz Quartet, Luismi Segurado Trio, No cantes Victoria y Sheila Blanco. “Esto responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los profesionales de la cultura salmantinos a los que queremos apoyar tras el parón producido durante el estado de alarma. Como ya dijimos en su momento, incrementaremos su presencia en la programación que se promueva desde el Consistorio” ha explicado el alcalde.

Teatro

En el apartado escénico del programa cultural “Salamanca Plazas y Patios”, destacan tres estrenos absolutos de tres compañías salmantinas. Todos ellos girarán en torno a la Concordia y forman parte del programa presentado a principios de este año en colaboración con la Universidad de Salamanca.

“Un concepto el de Concordia que es sinónimo de consenso, de amistad, de paz, de diálogo o de reciprocidad. Aspectos que queremos transmitir a través del teatro, de la música, de las artes plásticas, de la literatura o de la palabra” ha explicado Carlos García Carbayo.

La primera lleva por título Mintiendo su nombre y será interpretada por la compañía FORoASTEROS Teatro los viernes 3, 10 y 18 de julio, a las nueve de la noche. Debido a un virus endémico en la ciudad de Salamanca, las clases han tenido que ser trasladadas al exterior de la Universidad. Acudimos a la lección de Luisa, una peculiar profesora de la academia. Pero hoy la clase no va a suceder con normalidad: una estudiante vestida de hombre se va a colar en el aula. De la mano de las dos protagonistas, estudiante y profesora, repasaremos las dificultades por las que han tenido que pasar las mujeres para hacerse un hueco en la Universidad a lo largo de la Historia. Largo camino hacia la concordia y la igualdad de oportunidades. Esta obra la dirige Alberto Basas y la interpretan Mari Ángeles Alonso y Celia Díaz Rogado.

La compañía Intrussión Teatro representará la segunda propuesta que lleva por título Salamancabraza y que está programada los viernes 24 y 31 de julio, a las nueve de la noche, y el sábado 8 de agosto a las ocho de la tarde. Desde siempre, Salamanca ha sido una ciudad de brazos abiertos. Quizá el carácter cosmopolita y universitario que siempre la ha impregnado, la ha hecho una ciudad acogedora para el viajero. No sólo hablamos de todos los estudiantes que, a lo largo de su historia, ha acogido la ciudad, sino que muchos han sido los viajeros cronistas que han dado buena fe de las excelencias charras: desde su legado artístico hasta el calor de sus habitantes. Este espectáculo teatral habla de todo ello: de la humanidad de los salmantinos hacia los extranjeros, del orgullo de mostrar nuestra tierra a los de fuera, de las ganas que tenemos de abrazarnos. La escena transcurre en una pensión por la que van pasando diferentes viajeros sin hacer una distinción histórica clara. Nuestro peculiar posadera irá encontrándose a personajes desde el siglo XII hasta nuestros días que irán contando la buena acogida que han tenido al ser llegados a esta tierra de doradas piedras e intensos atardeceres. El guion y la dirección es de Roberto García Encinas y los intérpretes son: Manuela Vicente, Esther Nácar, Rodrigo Prieto y el propio Roberto García Encinas.

El tercer y último estreno de la novena edición de “Salamanca Plazas y Patios” es Como el perro y el gato, una producción de la compañía Saldaña y de Carioca. Será los viernes 14, 21 y 28 de agosto, a las 20’00 horas. Es un espectáculo para público familiar, con especial incidencia en el infantil, en el que, de manera amena y muy divertida se narran las principales disputas, guerras y controversias que ha habido en Salamanca a lo largo de su historia. A través de dos personajes anónimos “Ella” y “Él”, y gracias a las conversaciones que mantienen, conoceremos, de manera divertida, algunas de las principales causas de disputa, enfrentamiento o guerra sostenidas en salamanca y cómo se llegó a alcanzar la paz, con especial protagonismo en la palabra CONCORDIA.

Todos estos espectáculos están programados en el Patio Chico y el precio de la entrada es de 1 euro. Se podrán comprar desde mañana en la web www.ciudaddecultura.org

Música

La música será otro de los grandes atractivos de la programación cultural de verano elaborada por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Seis grupos salmantinos participarán en esta programación que se desarrollará íntegramente en el Patio Chico. El primero de ellos será el del pianista salmantino Luismi Segurado, que estará acompañado del batería Santi Colomer, del contrabajo Jim Monneau y con un colaborador de renombre internacional, Jorge Rossy. La música que interpretarán, el sábado 4 de julio, es un amalgama de colores tanto bluesísticos y tradicionales como contemporáneos y libres.

Una semana después, el sábado 11 de julio, será el turno para No Cantes Victoria, una artista salmantina influenciada por los patrones de la música soul y el ácido toque del funk. Un proyecto musical con una década de trayectoria y dos discos autoeditados, más de 70 conciertos realizados en diferentes formatos y con varios reconocimientos como el Premio Banda Universidad De Salamanca (2010), Premio Banda Universidad De Salamanca (2011), Primer Premio Jóvenes Creadores (2012), Primer Premio Jóvenes Creadores (2017), Mención Especial En Arte Joven Castilla Y León (2017), Primer Premio Talento Joven (2019) y Representación de España en el Mediterranea 19 Young Artists Biennale (2019).

La banda salmantina Lulu & The Rockets actuará el sábado 25 de julio. Este grupo tienen un sonido fresco y alegre, con el que transmiten toda la energía de las salas y los clubs de baile norteamericanos de la era dorada del swing y el rhythm&blues. En sus conciertos podemos escuchar temas de grandes clásicos del Swing, el Boogie-Woogie y el Rhythm&Blues como Louis Jordan, Benny Goodman, Gene Krupa, Etta James o Camille Howard. La banda se formó en el 2013 y han grabado dos discos. El primero fue seleccionado por la revista Mondosonoro de Castilla y León entre los 10 mejores del año en la región. Y con uno de sus temas "Summer Felling" ganaron el concurso de Jóvenes Creadores Ciudad de Salamanca 2014. También fueron los ganadores del premio del jurado del FACyL en el año 2015.

La cantante salmantina Sheila Blanco actuará el sábado 15 de agosto. Acompañándose únicamente por un piano, Sheila pondrá voz y ritmo a los versos de las poetas Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarinéu, interpretando una música que ahonda en las emociones que impregnan sus poemarios y que abordan temas universales, personalizados en las vidas de cada poeta como son el amor, el dolor, el exilio, la belleza, la pena o el remordimiento.

Los salmantinos Couleur Café Jazz Quartet actuarán una semana después, el sábado 22 de agosto. Este grupo surge a principios de 2010 como una formación clásica de jazz (piano, contrabajo, batería y voz) con la idea de acercar este estilo de música al público en general mediante versiones de temas de jazz y de otros temas que, no perteneciendo propiamente a este género, están íntimamente ligados a aquél. Standards de jazz, bossanova, canción francesa, funk, bolero o pop son algunos de los estilos que abarca su repertorio.

Y cerrará el programa de este año, el guitarrista salmantino Amós Lora, el sábado 29 de agosto. Empieza a tocar la guitarra a los tres años bajo la dirección de su padre y, desde entonces, se ha ido impregnando de las enseñanzas de muchos maestros, como Tomatito, “Diego del Morao”, Manuel Parrilla, El Paquete o David Cerreduela entre otros. Amós es un enamorado del jazz, música que comenzó estudiando de forma autodidacta. Con tan sólo 12 años grabó su primer CD donde ya presenta sus propias composiciones. A los 16 años Amós graba su segundo álbum “Así lo veo”. Temas originales donde fusiona el jazz y el flamenco en un estilo único y absolutamente personal. En 2019 Amós presentó su tercer CD “Sin Más”, basado en composiciones propias.

Además de los grupos salmantinos, el programa Salamanca Plazas y Patios incluye el concierto del grupo sevillano O Sister!, un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en Norteamérica. Nace en 2008 como homenaje a los grupos femeninos de aquella época. En esa idiosincrasia musical se incluye, sin duda, la relación del grupo con el directo, consolidada en unos quinientos conciertos en los más importantes eventos y escenarios relacionados con el jazz. Han actuado en numerosas ciudades españolas y también en festivales de Estados Unidos, Suecia, Italia, Malasia, Rumanía, Dinamarca y Grecia.

Todos estos conciertos están programados a las diez y media de la noche y las entradas tienen un precio de 1 euro. Se pondrán mañana a la venta en la web www.ciudaddecultura.org

Además, regresa la Orquesta Sinfónica de Castilla y León al programa cultural del verano con una nueva edición de “Plazas Sinfónicas”. Será el viernes 17 de julio, a las nueve y media de la noche y las entradas tienen un precio de 1 euro. El Ensemble Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la batuta de Dorel Murgu, interpretará un programa compuesto por la Suite St. Paul op. 29 nº 2 de Gustav Holst, la Suite Holberg op. 40 de Edvard Grieg y la Serenata para cuerdas en mi mayor op. 22 de Antonín Dvořák.

Festival Internacional de Jazz

El programa de Salamanca Plazas y Patios incluye también la tercera edición del Festival Internacional de Jazz que se celebrará los días 5, 6 y 7 de agosto, en el Patio Chico.

La primera actuación correrá a cargo de la pianista australiana Sarah McKenzie & Horns. Nacida en Melbourne, Sarah estudió en la West Australian Academy of Performing Arts de Perth, Australia, y en el Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos. Grabó para la compañía australiana ABC dos discos, ‘Don’t Tempt Me’ (2010) y ‘Close Your Eyes’ (2012) -ganador del premio ARIA al mejor disco de Jazz del año-, antes de ser reclutada por el productor Jean-Philippe Allard para el sello Impulse! Su primer disco para Impulse!, ‘We Could Be Lovers’ (2015), obtuvo el premio Bell al mejor disco de Jazz vocal publicado en Australia. El segundo, “Paris In The Rain” (2017) representó la consagración definitiva de Sarah en el mercado Europeo. Su última producción, “Secrets of My Heart” se ha editado en 2019. Sarah McKenzie se ha presentado en los más importantes Festivales de Jazz del mundo, como Monterrey, Juan-les-Pins, San Javier, Marciac, Montreux ó Perugia. Ha efectuado giras por Brasil, Corea, Japón y China, y ha actuado en New York, Paris, Londres, Ginebra, Budapest, Viena, Munich y Sydney. Tambien ha presentado sus composiciones en el Symphony Hall de Boston, junto a la legendaria Boston Pops Orchestra.

El segundo grupo en participar en este Festival es la formación integrada por el guitarrista sueco Ulf Wakenius, el pianista Ignasi Terraza y el contrabajista francés Pierre Boussaguet. Ulf Wakenius ha trabajado con grandes figuras como Oscar Peterson. En 2003 tocó con Pat Metheny en el festival Jazz Baltica, y en 2016 actúo junto a Dado Moroni y Kevin Mahogany en el Festival de Jazz de San Javier. Su álbum "Love is Real", dedicado a la música de EST, fue nominado para un Grammy en 2008. Ignasi Terraza nació en Barcelona en 1962. Desde finales de los años noventa lidera su propio Trío, formación que cuenta hoy con seis CDs publicados y con la que ha recorrido los principales festivales de Jazz. Con un estilo enraizado en la tradición del Jazz más ortodoxo, Terraza cita entre sus influencias a Ahmad Jamal, Oscar Peterson o Tete Montoliu. Nacido en 1962, Pierre Boussaguet es un contrabajista de tempo preciso y gran sonido, con un dominio excepcional de su instrumento. Debutó como profesional en París junto a Gerard Badini, para pasar, en 1986, a formar parte del cuarteto del legendario saxofonista Guy Lafitte. Aunque Ray Brown sigue siendo su principal influencia como bajista, su estilo se nutre igualmente de otras fuentes y refleja el respeto que siente por Paul Chambers o Niels-Henning Ørsted Pedersen.

Y finalizará el festival con el concierto de The Charlie Parker Legacy Band el viernes 7 de agosto. Esta banda se formó en 2004 para interpretar las composiciones del saxofonista Charlie “Bird” Parker (1920-1955) en clave actual. Para la gira de este verano, y con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Parker, la banda contará con el talento de los saxofonistas Francesco Cafiso, Jesse Davis y Luigi Grasso, asistidos por una sólida rítmica formada por el pianista Andrea Pozza, el contrabajista Joshua Ginsburg y el baterista Mario Gonzi. Como atractivo adicional, la banda interpretará algunos arreglos (escritos para tres altos) por Phil Woods, el más importante discípulo de Parker.

Los tres conciertos del III Festival Internacional de Jazz están programados a las diez y media de la noche y las entradas tienen un precio de 1 euro. Se pondrán mañana a la venta en la web www.ciudaddecultura.org

Cine al aire libre

Una de las principales novedades de este año es la incorporación del cine a la programación cultural del verano. Ocho películas aptas para todos los públicos, cuyo argumento gira en torno al concepto de Concordia y que se han programado en ocho barrios de la ciudad.

Será todos los jueves desde el 9 de julio hasta el 27 de agosto y las películas elegidas para este verano son: Campeones, Invictus, Gandhi, Forrest Gump, E.T., Atrapa la bandera, Un lugar para soñar y Los Futbolísimos. Títulos que hablan sobre la importancia de la amistad, el trabajo en equipo, la superación personal, la consecución de metas, la paz o el racismo.

Se proyectarán en diferentes barrios de la ciudad.

Fotos EP