Purificación Pozo critica la inacción del Gobierno de Béjar en materia de Cultura

Martes, 30 de junio de 2020

La Concejala del Partido Popular Purificación Pozo ha hecho balance del primer año de Gobierno socialista en materia cultural, coincidiendo con otros compañeros de su partido, encargados de diferentes áreas durante la legislatura anterior; en que se ha producido un “frenazo en seco” de las actividades, no por causa de la pandemia, que también, sino ya en los nueve meses anteriores.

Ha destacado la cantidad de recortes en programación que se han producido en la concejalía de Cultura, ya que el Partido Socialista ha eliminado muchas actividades, algunas de ellas muy consolidadas en la ciudad y con gran tradición, sin que hayan sido sustituidas por otras.

En el capítulo de recortes, Purificación Pozo ha destacado la festividad del Corpus, que el año pasado fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, y ya en aquella edición, una semana después de la asunción de responsabilidades municipales por parte del Gobierno del Partido Socialista, éste suprimió elementos que se habían rescatado de la antigua tradición y se eliminó la escenificación de La Reconquista.

La anterior concejala de Cultura del Partido Popular ha lamentado que este año, pese a que no se podía celebrar El Corpus por la pandemia del coronavirus, no haya habido ninguna iniciativa para visibilizar esta fiesta tan importante para la ciudad a nivel cultural y turístico. Ha recordado al equipo de Gobierno que han sido muchas las festividades que han tenido que suspenderse en toda España y no por eso han pasado desapercibidas, sino al revés, de ellas se ha realizado una gran promoción en medios de comunicación y redes sociales, en unos momentos en los que muchos españoles y gente de todo el mundo, estaban confinados en sus casas, pendientes de internet y de las redes sociales. Pozo considera que ha sido cuestión de “dejadez, desgana, holgazanería e inacción del actual equipo de Gobierno del PSOE, que solamente se preocupa por sus propios intereses económicos y en especial de la Alcaldesa que se ha embolsado 42.000 € este año, sin escuchar ni mirar por sus conciudadanos y que ha estado en su casa sin hacer nada por mejorar la ciudad y la calidad de vida de los bejaranos, durante toda la pandemia”.

Además, Purificación Pozo ha acusado de falta de transparencia al equipo de Gobierno actual, una queja reiterada que viene siendo denunciada públicamente por todos sus compañeros de partido, debida a la escasa información y a la falta de respuestas que obtinenen los representantes Populares en las comisiones, pese a formar parte del grupo municipal que cuenta con mayor número de concejales avalados por las urnas; considerando que con esta actitud se pone de manifiesto que el actual equipo de Gobierno no entiende la labor de fiscalización que tiene obligación de hacer la oposición.