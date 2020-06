España destinará 10 millones más a la campaña global contra el coronavirus

Sábado, 27 de junio de 2020

A través de una donación al 'Global Agriculture and Food Security Program' (GAFSP) del Banco Mundial

España destinará una nueva contribución de 10 millones de euros a la campaña de respuesta global contra la pandemia de Covid-19, que se canalizarán a través de una donación al 'Global Agriculture and Food Security Program' (GAFSP) del Banco Mundial, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria en países golpeados por la pandemia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso financiero de España en la campaña global para recaudar fondos y dar una respuesta global contra la pandemia de Covid-19 y ha hecho un llamamiento de movilización para que la crisis sanitaria no provoque una crisis de derecho humanos.

Sánchez ha participado este sábado en una nueva conferencia de donantes organizada por la Comisión Europea como parte de la campaña 'Global Goal: Unite for Europe' para recaudar fondos ante la lucha contra el coronavirus.

"Hemos demostrado nuestro compromiso financieramente y hoy nuevamente quiero llamar a todo el mundo a que se una a la campaña 'Global Goal: Unite for our future'. Debemos movilizarnos para que la crisis sanitaria no provoque una crisis de derecho humanos", ha insistido el presidente durante su intervención.

Por ello, ha apelado a actuar conjuntamente, dando una respuesta multilateral, al tiempo que ha instado a construir "un futuro mejor y sacar lecciones de lo que ha ocurrido".

"El Covid nos ha puesto en peligro a todos y en todas partes nos ha recordado algo muy importante y es cuán frágiles somos. No podemos olvidar que ha golpeado con mucha más fuerza a los colectivos más vulnerables", ha remarcado.

SE SUMAN A LA APORTACIÓN DE 125 MILLONES YA ANUNCIADA

Sánchez informó en una conferencia celebrada el pasado 4 de mayo el compromiso de España de aportar 125 millones de euros a la lucha mundial contra el coronavirus, concretamente con 50 millones de euros a la Alianza de Vacunas (GAVI) y con 75 millones a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI).

España ha formado parte de la iniciativa 'Accelerator Covid19 Global Response', como uno de los ocho países colíderes del proyecto, junto a la Comisión Europea. El objetivo del "Accelerator" es acelerar la recaudación de fondos encaminados a incrementar la capacidad de diagnóstico, mejorar los tratamientos e investigar para encontrar una vacuna, y ello a nivel global.

Una vez encontrada la vacuna, el objetivo es que la alianza de países prosiga su labor intentando facilitar a países menos avanzados económicamente el acceso a esa vacuna a un precio asequible y en condiciones de equidad.

El 'Accelerator' no es una organización ni tiene personalidad jurídica, sino una agrupación voluntaria y de carácter flexible de actores estatales (como los colíderes: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá, Japón y Noruega), organizaciones como GAVI, CEPI o la Organización Mundial de la Salud, y actores de la sociedad civil como la Fundación Bill y Melinda Gates, unidos por estos objetivos comunes. El Accelerator trabaja mediante 'partenariados' con otras organizaciones, receptoras de los fondos recaudados, en sus tres ámbitos: diagnósticos, tratamientos e investigación de la vacuna.

Sánchez también intervendrá a partir de las 20.00 horas a través de un vídeo en el marco de un concierto solidario online organizado por la campaña 'Global Goal: Unite for our Future' para recaudar fondos para los más castigados por la crisis sanitaria en el que participarán artistas como Shakira, Coldplay, Miley Cyrus o J Blavin.