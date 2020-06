El Turismo es un sector clave para el desarrollo económico de Béjar

Sábado, 27 de junio de 2020

El concejal del Partido Popular de Béjar, Ángel Orgaz, encargado del área de Turismo durante la pasada legislatura, ha hecho balance de lo que ha significado para Béjar el cambio de Gobierno en materia de turismo, sector que considera, junto a la industria, uno de los más estratégicos para el desarrollo de la economía local y de toda la comarca de Béjar.

Según declaraciones de Ángel Orgaz, él siempre ha entendido el Turismo como una pieza clave, capaz de crear empleo e influir decisivamente en el comercio, la hostelería, el desarrollo urbanístico y en general en todos los sectores de la economía. Por eso y porque conoce de primera mano el sector, sabe que cuando algo falla, toda la base económica de una comarca o de una zona se resiente y se ven afectados todos los negocios. Esto le ha llevado a manifestar públicamente su mano tendida al actual equipo de Gobierno en todo aquello que tenga que ver con proyectos turísticos, manifestando que aún desde la oposición, la postura del Partido Popular es de una apuesta total por el desarrollo turístico en la zona de Béjar.

Su postura frente al sector le ha llevado a hacer un balance del último año de legislatura socialista y ha manifestado su desconcierto por “el frenazo” que se ha producido, máxime cuando en el pacto de investidura entre Ciudadanos, Tú Aportas y el Partido Socialista, se recogía el Turismo como uno de los principales ejes que iban a marcar estos cuatro años.

El cierre total de la Oficina de Turismo durante la pandemia es un error que va a hacer más profundo el parón económico

“No se han solicitado los Fondos Interreg que se estaban trabajando con la Cámara Municipal de Fundao y tampoco se ha pedido la subvención del 1,5 % cultural”

El que fue concejal del área durante la pasada legislatura, ha manifestado que antes de que llegara la pandemia no se había hecho nada, pero que su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de que durante el estado de alarma, lo primero que se hizo fue cerrar la Oficina de Turismo de la ciudad y que encima fuera el último servicio en restablecerse. No porque él pensara que debía estar abierta a los visitantes, sino por la cantidad de trabajo que se desarrolla internamente y que se podía haber continuado haciendo con teletrabajo, como mandaba el Real Decreto del Gobierno del mismo color que el que está actualmente al frente de Béjar.

Orgaz cree que medidas como esta van a hacer que el parón de la economía de la ciudad de Béjar y su comarca sea mucho más profundo, y considera que se han perdido tres meses preciosos de divulgación y promoción, cuando todo el mundo estaba conectado en sus casas a las redes sociales y a internet. Que se ha desaprovechado la oportunidad de haber vendido más que nunca el destino, como han hecho la mayoría de las Oficinas de Turismo de toda España y del resto de países. Sobre todo cuando se prevé que los destinos de interior como Béjar, van a ser los preferidos este verano atípico, en el que muchos turistas van a huir de las aglomeraciones de las playas y van a ser captados por destinos más seguros y con recursos de naturaleza y aire libre.

Además Orgaz considera que con el cierre de la Oficina de Turismo también se ha perjudicado mucho a los empresarios del sector, pues se ha perdido tiempo para haber ido avanzando durante el confinamiento, ya que no solamente han necesitado ayudas económicas por el cierre de sus negocios, sino que también habría sido importante tenerles informados sobre las campañas que se estaban haciendo desde las diversas instituciones y redes de cooperación a las que Béjar pertenece, asesorados en materia de subvenciones, de nuevas posibilidades de negocio, ideas de dinamización, medidas para la apertura segura de los establecimientos, etc.

El actual concejal de Turismo tiene una dedicación específica para una concejalía que dicen que no existe

También ha hecho referencia el exconcejal a las declaraciones continuas de la Sra. Alcaldesa refiriéndose a que el Partido Popular no les dejó una concejalía de Turismo, preguntándole retóricamente, qué han hecho hasta hoy todos los concejales que han pasado por esa área, incluido el actual que está cobrando por ello una dedicación específica, y si no existe esa concejalía, cómo se ha contratado personal y ha habido gratificaciones y bonificaciones, “aunque sólo para algunos”. Ha añadido que si el criterio para considerar que hay concejalía es que se contrate un técnico, la Sra. Alcaldesa ha tenido 365 días para hacerlo y lo mismo tendrá entonces que hacer en las concejalías de Educación, Cultura, Festejos o la recientemente creada por ellos ‘Concejalía de Igualdad’, que tampoco cuentan ninguna con un técnico especialista en estas materias; por lo que tampoco existen.

Ángel Orgaz ha recordado que en 1995 sí que no existía esta concejalía, se crea por el Partido Popular cuando comienza a haber competencias porque se inauguraron la estación de esquí y los museos, y es un área que no ha dejado de crecer en actividad desde entonces. Además se incrementó con la apertura a las visitas a la Plaza de Toros y El Bosque, debido a que estos recursos fueron impulsados con una buena promoción que ha tenido como consecuencia un crecimiento cada vez mayor de turistas en la ciudad y la comarca.

El pasado año el PP aumentó el presupuesto de Turismo en más de un 50 % dedicando más personal al área, se continuó con el modelo de la Oficina de Turismo porque se consideró que era el que proporcionaba mayor productividad, dado que los horarios de fin de semana y festivos son difíciles de cumplir con funcionarios y se dotó de más funciones a ese servicio, gracias a lo cual se produjo un gran impulso al turismo de la ciudad, como marcan las estadísticas de datos de visitantes.

En este año se han perdido todas las relaciones con Portugal

Orgáz ha enumerado algunos de los proyectos que su partido puso en marcha durante los cuatro años de legislatura Popular: el centro de turismo activo y la Vía Verde, el parque de verano de La Covatilla, la adhesión a la Red de Juderías para dinamizar el casco antiguo de la ciudad, la puesta en valor de la muralla, las obras de rehabilitación de El Bosque y su programa de las noches de verano, la iluminación de los edificios históricos de la ciudad, eventos deportivos y culturales de nivel, la señalización del conjunto histórico, y se dejó hecha, a petición de los empresarios, la reestructuración de una página web de Turismo que ha caído en el olvido; además de la declaración del Corpus como Fiesta de Interés Turístico Internacional y una importante promoción exterior, con un calendario de ferias de nivel nacional e internacional e incluso la organización en Béjar de la feria comarcal Expovetonia, que fue un éxito de expositores, contactos, actividades, conferencias, talleres y sobre todo de público.

Ha manifestado que en el último año la asistencia a ferias se había reducido, ya antes de la pandemia, y se había quedado convertida en un mero trámite de entrega de folletos, sin reuniones y acuerdos de colaboración con responsables de otros municipios, sin convenios con turoperadores, sin aprovechar las posibilidades de los espacios contratados para la realización de actividades promocionales, sin mesas redondas con empresarios o para establecer contactos y sin aprovechar los espacios públicos que ofrecen las ferias, es decir, sin sacarles rendimiento. Además, ha añadido Orgaz, que se han perdido todas las relaciones con Portugal, pues no se han solicitado los Fondos Interreg que se estaban trabajando con la Cámara Municipal de Fundao para la rehabilitación del casco histórico de Béjar y tampoco se ha pedido la subvención del 1,5 % cultural que habría supuesto más de un millón de euros para El Bosque.

“Un destino Turístico en desarrollo si se paraliza durante cuatro años, vuelve al punto de partida”

Orgaz lamenta que la Alcaldesa no haya podido todavía reunirse con todos los ministros con los que tenía cita y que sólo se haya reunido una vez, en todo un año, con el Presidente de la Diputación de Salamanca y sobre todo que no haya aprovechado la visita a Béjar de la ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto, para algo más que no fuera pedir el voto para PSOE antes de las elecciones generales y decir que iba a adherir a Béjar a una asociación de Turismo Industrial a la que ya estaba adherida.

Orgaz considera que la localidad está en una parálisis a nivel turístico, “sólo hay que ver cuántas ruedas de prensa para anunciar actividades o proyectos turísticos ha habido este año y sin embargo desde el actual Gobierno se dedican criticar a la oposición y en muchas ocasiones a acusarnos de electoralistas cuando el Partido Popular dejó un Corpus recién declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, sin anunciarlo en campaña electoral, sino cuando mi partido ya sabía que tenía ocho concejales, y aún así la Alcaldesa se quejaba de que no le habíamos dejado hechas las alfombras de sal”.

La intervención de Ángel Orgaz concluyó pidiéndole a la Alcaldesa que remunicipalice el servicio de la Oficina de Turismo, si quiere, y contrate a cuantos técnicos considere conveniente, pero que se ponga a trabajar, pues el camino que lleva de destruir todo lo que había hecho el Partido Popular sólo va a perjudicar a la ciudad, le recuerda que en Turismo los resultados no se ven a corto plazo, que se había sembrado mucho y ya se habían cosechado frutos, pero que un destino en crecimiento si se para durante cuatro años, vuelve al punto de partida.