Investigadores confirman que la COVID-19 afecta de forma más leve a los niños

Viernes, 26 de junio de 2020

El síntoma más común fue fiebre, seguido de signos de infección del tracto respiratorio superior, según el estudio realizado en Reino Unido

Un estudio llevado a cabo por Instituto de Salud Infantil UCL Great Ormond Street en Londres (Reino Unido) y publicado en la revista 'The Lancet Child & Adolescent Health' ha confirmado que la COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, afecta de forma leve a los niños y en "muy raras ocasiones" les provoca la muerte. El estudio, que incluyó niños y adolescentes de 3 días a 18 años de edad, encontró que aunque la mayoría ingresó en el hospital (62%, 363/582), menos de uno de cada diez pacientes requirió tratamiento en cuidados intensivos (8%).

El estudio sOlo ha incluido a niños que habían buscado ayuda médica y que habían sido evaluados para detectar la infección por COVID-19, por lo que no se habrían incluido casos más leves. "Nuestro estudio proporciona la descripción más completa de COVID-19 en niños y adolescentes hasta la fecha. Nos tranquilizaron al observar que el caso la tasa de mortalidad en nuestra cohorte fue muy baja y es probable que sea aún más baja, dado que muchos niños con enfermedades leves no habrían recibido atención médica y, por lo tanto, no estarían incluidos en este estudio", han dicho los expertos.

El estudio se llevó a cabo durante un periodo de 3,5 semanas del 1 al 24 de abril de 2020, durante el pico inicial de la pandemia europea de COVID-19. Involucró a 82 instituciones especializadas de salud en 25 países europeos. Se confirmó que todos los 582 pacientes incluidos en el estudio estaban infectados con el virus SARS-CoV-2 mediante una prueba de PCR, y solo una cuarta parte (25%, 145/582) tenía afecciones médicas preexistentes.

Esto contrasta con los estudios en adultos donde la proporción de pacientes con comorbilidades suele ser mucho mayor, pero probablemente refleja que los niños tienen menos problemas médicos crónicos que los adultos en general en la población general, dicen los autores.

Los investigadores encontraron que el síntoma más común reportado fue fiebre (65%), alrededor de la mitad tenían signos de infección del tracto respiratorio superior (54%) y una cuarta parte tenía evidencia de neumonía (25%). Se informaron síntomas gastrointestinales en alrededor de una cuarta parte de los niños (22%), 40 de los cuales no tenían ningún síntoma respiratorio. Unos 92 niños, la mayoría de los cuales fueron examinados debido al contacto cercano con un caso conocido de COVID-19, no presentaron síntomas (16%).

Asimismo, la gran mayoría de los pacientes no necesitaban oxígeno ni ningún otro tipo de ayuda para ayudarlos a respirar en ninguna etapa (87%), y solo 25 niños necesitaban ventilación mecánica (4%), si buen cuando la necesitaban ese apoyo generalmente se requería durante un período prolongado, a menudo durante una semana o más.

El número de pacientes que recibieron terapias antivirales o inmunomoduladoras fue demasiado bajo para sacar conclusiones sobre la eficacia de cualquiera de los tratamientos utilizados. Por ello, los autores han comentado que se necesitan urgentemente datos sólidos de ensayos clínicos para ayudar a los médicos a tomar decisiones con respecto a la mejor estrategia de tratamiento para los niños bajo su cuidado.

"Aunque COVID-19 afecta a los niños menos severamente que a los adultos en general, nuestro estudio muestra que hay casos graves en todos los grupos de edad. Aquellos que tienen problemas de salud preexistentes y niños menores de un mes de edad eran más propensos a ser ingresados en unidades cuidados intensivos. Se necesitan estudios controlados aleatorios bien diseñados sobre medicamentos antivirales e inmunomoduladores en niños para permitir decisiones basadas en evidencia con respecto al tratamiento para niños con COVID-19 grave", han recalcado.

Finalmente, los investigadores observaron que 29 niños estaban infectados con uno o más virus respiratorios adicionales al mismo tiempo que el nuevo coronavirus, como los virus del resfriado o la gripe. De estos, el 24 por ciento requirió cuidados intensivos, en comparación con el 7 por ciento de los niños sin virus adicionales detectados.

Cuatro pacientes murieron durante el período de estudio, dos de los cuales tenían afecciones médicas preexistentes. Todos los pacientes que murieron eran mayores de 10 años. Sin embargo, la mayoría de los pacientes estaban vivos cuando se cerró el estudio, con solo 25 que todavía experimentaban síntomas o necesitaban ayuda para respirar.