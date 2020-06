El Grupo Popular de la Diputación reclama al Gobierno los recursos suficientes para gestionar el Ingreso Mínimo Vital

Viernes, 26 de junio de 2020

Piden información detallada para las entidades locales sombre el IMV

El Grupo Popular de la Diputación de Salamanca ha registrado una moción que defenderá en el pleno del mes de junio y con la que reclama al Gobierno de España que proporcione la información detallada a las entidades locales y a las comunidades autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital y que garantice que las administraciones que lo tengan que gestionar cuenten con recursos suficientes para ello.

El Partido Popular reconoce en esta moción la labor que ya venían realizando las entidades locales asistiendo y ayudando a los vecinos más vulnerables en sus municipios. Igual que las comunidades autónomas, muchas de las cuales cuentan con un programa renta mínima para proteger a las personas en situación de pobreza o exclusión social. En este sentido, el Partido Popular critica que el Gobierno no haya consensuado ni consultado con éstas la regulación del Ingreso Mínimo Vital para no dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión, para no generar inseguridad jurídica y para reforzar y ampliar las ayudas ya existentes rediseñando las que fuese necesario para cumplir mejor los objetivos que persiguen.