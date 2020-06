Salamanca se unirá este domingo al Día Internacional del Orgullo LGBT, aunque debido a las restricciones sanitarias la programación se ha reducido y se llevará a cabo una concentración con mascarillas y con las medidas de seguridad vigentes.

Será este domingo 28 de junio, a las 12.00 horas. Además, la Asociación de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales y más de Salamanca está divulgando un comunicado en las redes sociales, que reproducimos a continuación:

Todos los 28 de junio nos organizamos para conmemorar el Orgullo LGTB+: salimos a las calles para alzar nuestra voz, para visibilizar las realidades que vivimos por nuestra sexualidad y, también, para reivindicar medidas contra la discriminación que seguimos viviendo por el simple hecho de no tener una orientación sexo-afectiva, una identidad o una expresión de género que se considere normativa.

Este año, debido a la situación sanitaria, nos vemos en la obligación de utilizar la imaginación para transmitir nuestro mensaje. Acciones, charlas, debates y manifestaciones en la red. Concentraciones, con medidas de seguridad, en las calles. No podemos relegar nuestra existencia a las cuatro paredes de nuestras casas: tenemos que seguir reivindicando y llegando a la gente que habita nuestras mismas calles.

Durante los meses de confinamiento, muchas personas jóvenes –lesbianas, gays, bisexuales y trans– se han visto sometidas a situaciones de continua violencia en sus casas: sin una vía de escape, sin poder ser ellas mismas. Esta violencia no es nueva: no sólo se da en muchas casas; también la vivimos en los lugares de trabajo, en los centros educativos, en los locales de ocio, etc. En este tiempo de confinamiento y desescalada, también hemos visto resurgir nuevos fantasmas que teníamos olvidados: hemos vuelto a tomar conciencia de que las agresiones –los delitos de odio– siguen siendo una realidad.

Hoy, toda la sociedad nos enfrentamos a un escenario muy complicado: nos enfrentamos a las consecuencias de una pandemia, en nuestra economía y en nuestra salud mental. A los problemas económicos y sociales a los que se enfrentaba mucha gente, se suman nuevas dificultades. De nuestro colectivo, nos preocupa especialmente la situación de las mujeres trans y las personas migrantes, colectivos que ya sufrían los efectos de la exclusión antes de que el coronavirus marcase los ritmos de nuestra vida; su situación, como las de otras muchas personas, puede haberse visto agravada.

Tampoco queremos olvidar que Salamanca pierde gente cada día. Muchas personas LGTB+ emigran ya que no sienten que aquí puedan desarrollar plenamente sus vidas: esta realidad se suma a la falta de oportunidades y a la consecuente despoblación. El colectivo LGTB+ charro no queremos una España Vaciada, queremos que nuestros pueblos y nuestros barrios nos ofrezcan oportunidades para desarrollar plenamente nuestras vidas.

El domingo 28 de junio, a las 12.00 horas, nos concentramos en la Plaza del Liceo (con mascarillas y con las medidas de seguridad vigentes en esta fecha). Os invitamos a acompañarnos. Nuestras reivindicaciones están orientadas a hacer posible que nuestras vidas no se vean atravesadas por la violencia; solicitamos medidas de protección, en materia educativa y redistributiva que ayuden a atajar las problemáticas estructurales.

Además, nos gustaría que nos acompañaseis en nuestra lucha en el día a día. Toda persona puede aportar su granito de arena: no tolerando la violencia en sus espacios de trabajo, en las relaciones con la gente a la que quiere, en la calle, etc.; también organizándonos (en nuestros barrios, en los centros educativos, en los lugares de trabajo, en dónde sea) y apoyando a las personas que estén pasando por un mal momento. Actuando, podemos hacer posible una sociedad en la que entremos todas las personas.