La estrella de Avenida, Tiffany Hayes, decide no jugar este verano en la WNBA

Jueves, 25 de junio de 2020

"No ha sido una decisión fácil", reconocía ayer en su cuenta de Instagram Tiffany Hayes, "he decidido optar por no jugar la temporada 2020 de la WNBA". Así anunciaba la recientemente renovada jugadora de Perfumerías Avenida su decisión de ausentarse de la temporada de la liga americana, que se disputará previsiblemente en una "burbuja" en Florida desde finales del mes de julio en formato reducido. Se une así Tiffany a su compañera en Atlanta Dream, Renée Montgomery así como a otras jugadoras como Cloud o Sanders, de Washington, que han preferido, por diferentes motivos, no participar en la WNBA este año.

La explicación de Tiffany tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo en EEUU a raíz del asesinato de George Floyd y que está conduciendo a un movimiento de concienciación social racial sin precedentes en el país americano, "es mi mejor opción con todo lo que está sucediendo ahora mismo, creo que hay cosas mucho más importantes ahora que el baloncesto", explicaba en su cuenta la propia Hayes. Poco después, en una entrevista a medios americanos, la alero reconocía que "es momento de trabajar por mi comunidad y ayudar en todo lo que pueda. Es el momento de conseguir grandes cambios, tenemos una gran plataforma como deportistas y hay que usarla", explicaba al medio Made for the Win.

Hayes ya avanzó esta posibilidad en el Instagram DIRECTO tras su renovación con Avenida, cuando fue preguntada por la decisión de su compañera Montgomery, "la apoyo totalmente, es una decisión muy valiente y creo que no va a ser la única jugadora en tomar esta decisión en los próximos días". Así pues, Tiffany no se concentrará desde principios de julio en Florida, donde acudirán los doce equipos de la competición de la WNBA para, teóricamente, disputar desde finales de julio 22 partidos de liga regular y playoffs. Por el momento, la única "azulona" confirmada en esta extraña temporada americana será Katie Lou Samuelson con Dallas Wings.

Fuente perfumeriasavenidabaloncesto.com