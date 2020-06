Jueves, 25 de junio de 2020

Jorge Pérez, flamante vencedor de 'Supervivientes' está retomando poco a poco su rutina diaria y, cargado de planes, ha viajado a la capital madrileña para acudir al "Programa de Ana Rosa", dónde habló sobre sus nuevos proyectos profesionales. Acompañando al guardia civil, su mujer Alicia, de la que no se separa desde que volvió de Honduras.

Alejado del foco mediático desde que se convirtió en el ganador del reality, Jorge prefiere dedicarse a su familia y amigos tras su paso por el concurso y es que él nunca buscó el reconocimiento mediático con su paso por la isla.

Aunque siempre ha sido un gran defensor de su profesión, Jorge ha confesado a Ana Rosa Quintana que podría estar pensando en dejar la Guardia Civil y es que tiene "varios proyectos bastante interesantes que se están cerrando, pero no soy una persona a la que le guste hacer planes a largo plazo. De momento nos estamos dando un tiempo y no se si volveré a la Guardia Civil, sólo el tiempo lo dirá".

"Todavía me cuesta conciliar el sueño y 'Supervivientes' ha quedado en mí como la aventura que yo iba buscando. Hay que vivirlo para entenderlo, porque es una aventura que te cambia como persona y que te hace valorar las cosas muchísimo más" explicó Jorge durante su paso por el programa. "Fue un shock ver lo que pasaba en España y lo primero que me vino a la mente fue que no podía estar con mi familia y ayudando a mis compañeros" comentó sobre cómo había sido su vuelta a la dura realidad.

Aprovechando su paso por Madrid, Jorge y su mujer Alicia disfrutaron de la ciudad tras cumplir con los compromisos profesiones y es que el matrimonio paseó por las calles de la ciudad demostrando que su matrimonio está de lo más consolidado. Agarrados de la mano y sin olvidarse de las mascarillas, Alicia eligió para la ocasión un vestido en color blanco de lo más favorecedor que combinó con zapatos de tacón.