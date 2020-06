Ultimátum de los transportistas al Gobierno: o soluciones al sector o paro empresarial los días 27 y 28 julio

Jueves, 25 de junio de 2020

Los profesionales salmantinos se unirán al paro nacional si el Ejecutivo no atiende las demandas del sector

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Transportes Discrecionales, AESTRADIS, se unirá al paro nacional promovido por la Confederación Española de Transporte de Mercancías los días 27 y 28 de julio, si el Gobierno de España no atiende las demandas del sector.

De este modo, los profesionales charros se suman así a esta convocatoria adoptada por el sector nacional ante la falta de una respuesta por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que ha expuesto en reiteradas ocasiones las medidas económicas y estructurales necesarias para que el sector pueda solucionar los problemas que ha vivido en los últimos años y se han visto acrecentados por los efectos de la pandemia.

Así, se lo ha expuesto en una carta enviada por CETM, en la que pone de relieve el papel estratégico del sector que “se han dejado la piel durante la pandemia, a pesar de que la situación ha sido dura con estaciones de servicio y establecimientos cerrados y los conductores abandonados a su suerte”, y en las empresas han seguido trabajando pese a que “la gran mayoría solo ha registrado pérdidas, un acto fruto de su compromiso con la sociedad y su responsabilidad para garantizar el abastecimiento”.

Por eso, solicitan al Ministerio de Transportes que se las tenga en cuenta en los planes de apoyo para la reactivación de la economía y señalan que no se han tomado medidas ante el colapso de las estaciones ITV, “una circunstancia que puede derivar en la paralización de miles de vehículos si la Administración no aporta una solución”.

Por ello, anuncian desde CETM, “si el Gobierno no emprende las reformas y medidas que ya han sido presentadas para que el sector pueda continuar con su actividad y no da marcha atrás en la aprobación del aumento de la carga de los camiones, el paro patronal no será un anuncio, sino una realidad”.

En este sentido, añaden que este paro podría ser indefinido más adelante en caso de que el Ejecutivo “continúe ignorando al sector y nuestras reivindicaciones caigan en saco roto”.