El próximo sábado se inaugura la temporada de baño en la piscina municipal de Béjar

Miércoles, 24 de junio de 2020

El día 27 de junio se inicia la temporada de baño en las piscinas bejaranas de La Cerrallana, entre medidas de seguridad marcadas por la crisis del coronavirus y sin que el primer día sea gratuito por motivos de seguridad. El horario de apertura para toda la temporada será desde las 11 de la mañana hasta las 20.30 h, sin franjas horarias para los usuarios.

‘Ven a la piscina en taxi’ los ocupantes obtendrán tiquets canjeables por entradas gratis

El aforo máximo de las instalaciones será de un 75 % lo que se traduce en una capacidad para 1.755 personas, además se ha incorporado al espacio de la piscina el campo de fútbol anexo al recinto para destinarlo a mantener las medidas de separación obligatorias entre usuarios. En cuanto al aforo máximo permitido en el vaso de la piscina, es de 235 personas. El concejal responsable de la piscina municipal, José María Muñoz, ha manifestado que, estudiando la afluencia de los últimos años, es previsible que no se lleguen a cubrir estos aforos, puesto que el máximo de personas que han confluido en las instalaciones está en unas 1.200 personas y en el vaso de la piscina unas 200. No obstante ha señalado que si la afluencia fuera mayor por la asistencia de gente de otras localidades cercanas que no van a abrir sus piscinas municipales, en ese caso se tomarían las medidas oportunas para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores frente a la covid.

El Ayuntamiento ha contratado dos trabajadores que harán labores de vigilancia y acomodación de los usuarios en los sitios que se les designen, y éstos deberán mantener sus enseres, en todo momento, dentro del área marcada para su uso y deberán usar mascarilla en las zonas comunes.

Se realizarán tres limpiezas adicionales a lo largo del día de todas las zonas comunes, además de las que se harán antes y después del cierre. La entrada a las instalaciones estará separada de la salida mediante dos carriles de circulación para tratar de evitar cualquier aglomeración.

La venta de las entradas y de los bonos se realizará únicamente en la taquilla de las instalaciones, en principio se pagará con dinero en efectivo, aunque se está valorando la posibilidad de instalar un datafono para poder pagar con tarjeta. Las tarifas seguirán siendo las mismas que en años anteriores, pero se suprime el bono de temporada.

Tarifa individual: infantil 0,95 €, adultos 3,10 €, mayores de 65 años 2,40 €

Bono de 10 baños: infantil 6,30 €, adultos 30,25 €, mayores de 65 años 25,85 €

Bono de 20 baños: infantil 10,25 €, adultos 49,20 €, mayores de 65 años 42,05 €

Campaña del servicio de taxis a La Cerrallana

La concejalía de Medio Ambiente y Gobernación , a cargo de José Ángel Castellano, ha comenzado una campaña de colaboración con los taxistas de Béjar con el fin de ayudar al sector a recuperarse de la crisis económica sufrida por el coronavirus.

La campaña consistirá en un precio único de seis euros para los viajes en taxi a la piscina de La Cerrallana desde cualquier punto o parada de la ciudad. Además a cada uno de los ocupantes se les hará entrega de un tique por cada viaje, estos podrán ser canjeables por entradas gratis a la piscina. Los adultos tendrán que reunir 10 para obtener una entrada gratuita y los jóvenes que dispongan del Carnet Jóven, sólo tendrán que juntar cinco.

En la actualidad el máximo de capacidad para los taxis es de tres personas por viaje, en el autobús municipal de momento continúa siendo de 12 pasajeros.

Cursos de natación

Los cursos de natación se realizarán en cuatro turnos divididos en dos quincenas, del 6 al 17 de julio, del 20 de julio al 31 de julio, de 3 al 14 de agosto y del 17 al 28 de agosto. A su vez, cada jornada estará dividida en tres franjas horarias, una de 10 a 10.45, otra de 10.45 a 11.30 y la tercera de 11.30 a 12.15, con un máximo de 10 personas en cada uno de los horarios, por lo que serán 30 personas diarias.

Las inscripciones podrán hacerse en el departamento de Deportes del convento de San Francisco, allí se facilitará un documento de pago a los solicitantes con el que tendrán que ir a abonar la cuota de 15 euros en el banco y volver a llevarlo al departamento de Deportes.