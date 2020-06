Hinojosa de Duero baila la bandera por “los sanitarios de España”

Miércoles, 24 de junio de 2020

El tradicional baile de la bandera no podía faltar por San Juan en Hinojosa de Duero, patrón de la localidad y que este año se quedaba sin salir en procesión por las calles tras la eucaristía, unas fiestas marcadas por el Covid-19 que han dejado a los hinojoseros y sus pueblos vecinos sin toros ni verbenas.

Tras la celebración de la eucaristía el sonido de la gaita y el tambor de José Manuel Bartol comenzaba a escucharse a las puertas de la iglesia por un centenar de vecinos acompañados por las autoridades locales con su alcalde, José Francisco Bautista, el frente. Entre los asistentes, público residente en Madrid y en el País Vasco, ligado a la localidad.

Este año el baile de la bandera corría a cargo de Raúl Hernández, que por primera vez danzaba como abanderado, “muy importante este año por las dificultades”, señalaba, además de manifestar su “orgullo por interpretar un baile que espero no se pierda a lo largo de los años”, nada menos que casi seis siglos.

Como alabarda danzaba Álvaro Bautista ‘Juanillo’, que repetía en este papel y que este año lanzaba al aire un fuerte “vivan los sanitarios de España” que era correspondido con el aplauso del público asistente, “todos con mascarilla, respetando las normas, excepto yo y los dos que han bailado la bandera”, recordaba el regidor.

José Francisco Bautista recordaba cómo este año, ante la situación de alarma sanitaria por el Covid-19, el Ayuntamiento de Hinojosa ha elaborado un “programa alternativo de fiestas factible, como no podía ser de otro modo. El Ayuntamiento ha puesto interés en organizar actos que se podían realizar y la bandera no se iba a dejar de echar de ninguna de las maneras. Hay que aprender a vivir con la nueva situación y espero que cunda el ejemplo, porque lo fácil era no haber hecho nada”.

Finalizados los actos de la mañana, para esta tarde, en el frontón municipal, está previsto un partido de pelota a mano, para concluir la jornada con una actuación de magia dirigida a todos los públicos en el patio del colegio.

Mañana jueves 25 de junio, día de San Juanito, los tradicionales festejos taurinos han sido sustituidos por un taller de caricaturas para niños y juegos con experiencias 3D para todas las edades.

El significado del baile de la bandera

El baile de la bandera de Hinojosa de Duero rememora la victoria del pueblo sobre el feudal un día del mes de febrero de 1441. De aquel acontecimiento, que enfrentó a los señores de estas tierras contra el obispo de Ciudad Rodrigo, la tradición oral se ha encargado de mitificarlo hasta convertirlo en el mayor símbolo de los hinojoseros: la victoria del pueblo (la bandera) frente el poder del feudal (alabarda), personajes ambos representados en esta tradicional danza que se baila cada 24 de junio.