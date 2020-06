Tino Barriuso: Tres poemas y bases de la tercera edición del premio que lleva su nombre

El poeta Tino Barriuso

Me alegra, y mucho, que este premio destinado a promocionar a jóvenes poetas que escriben en el castellano de aquende y allende vaya consolidándose a pasos agigantados. La segunda edición ha tenido a un ganador de excelencia. Y me alegra el poder aportar un granito de arena en la difusión del mismo: recuerdo la grata reunión que al respecto mantuve con Gregorio Méndez Pozo, consejero delegado de Promecal y mi hermano en la fe poética y cristiana, Jesús Fonseca, periodista de fecunda y reconocida trayectoria. Fue en Salamanca, hace casi tres años. Me conmovió el apoyo del Diario de Burgos para hacer memoria del poeta, quien les había colaborado con sus artículos por largos años: no es usual esta muestra de gratitud. Me alegra por Tino, por Burgos y por su diario de referencia.

Aquí les dejo conocer tres poemas de Tino Barriuso (1948-2017):

UN ADAGIO DE VIOLÍN

…labra un arduo cristal: el infinito

Mapa de Aquel que es todas sus estrellas.

JORGE LUIS BORGES

Una diosa, dos copas, cuatro lazos

Y un arcángel fisgando tu figura.

Soles te van dorando la cintura

Con suspiros del mar de los Sargazos.

Debió ser Dios quien dibujó los trazos

Mas fue la noche quien labró su hondura

Hasta tomar morada en la espesura

De tus sienes, tus párpados, tus brazos…

En las piernas el oro es sol de tarde.

Tu mirada, un adagio de violín

Volando del granado a las grosellas.

El día está cumplido. El cielo arde:

Te está dando una cita en el jardín

Esta noche, con todas las estrellas.

RENUNCIO A MORIR

(cuarto menguante)

Alguna vez se había preguntado

qué arrebato, qué bárbara osadía

condujera

aquella mano joven

a tanta desmesura,

a renuncia tan ciega, tan fuera de su sitio,

tan desalmadamente llena

de varón:

el no podría

renunciar a morir

después de haber amado tanto.

Ahora,

bajo la luz severa del verano,

en la ciénaga de oro

os anuncio mi muerte

—tardará, porque debo

hacer algunas cosas prescindibles

que prometí hace tiempo—.

Y os juro por sus ojos

que sigue siendo de oro

la hoja de aquel árbol.

YESTERDAY…

(Lorquiana)

Juan Antonio el de Montilla

Rueda muerto la pendiente,

Su cuerpo lleno de lirios

Y una granada en las sienes…

FEDERICO GARCÍA LORCA

Llegas mil veces herido

Buscando lo que no tienes:

Una granada en las sienes

Y lirios en el vestido.

Buscas lo que se ha perdido,

La alegría, el saber

O una herida de mujer…

No mires por la ventana:

Lo que queda del mañana

Duerme en la palabra ayer.

BASES III PREMIO DE POESÍA JOVEN TINO BARRIUSO

Tino Barriuso fue uno de los colaboradores más queridos de Diario de Burgos y su luminoso recuerdo permanece vivo entre los lectores y quienes tuvieron la fortuna de conocerlo. En homenaje a su figura, Diario de Burgos instituye el Premio de Poesía Joven Tino Barriuso, que se convocará anualmente y cuya tercera edición se rige por las siguientes

BASES

1. Podrán participar todos los autores nacidos a partir del 26 de mayo de 1995 (fecha incluida) con libros de poemas de tema libre, inéditos y escritos en castellano.

2. Sólo se admitirá una obra por autor. No se aceptarán poemarios premiados en otros concursos o pendientes de fallo o a la espera de un proceso editorial.

3. La extensión de la obra es libre, dentro de los límites habituales de un libro de poemas.

4. Sólo se admitirá la presentación telemática de los textos. Deberá hacerse a través del formulario disponible en la página www.diariodeburgos.es. En él se pedirá un breve currículum y los datos personales. No se admitirán plicas ni obras anónimas. El remitente recibirá un correo electrónico que confirme la recepción de su obra. No se atenderán consultas sobre las bases por teléfono.

5. El plazo de presentación de originales comenzará el 26 de mayo de 2020 y terminará el 30 de septiembre de 2020, a las 23:59 (hora española).

Rodrigo García Marina, ganador del la primera edición del Premio (foto Diario de Burgos)

6. La obra será publicada por la Editorial Hiperión y se distribuirá comercialmente en librerías. El autor recibirá un premio de 2500 € (del que se deducirán los impuestos correspondientes), 30 ejemplares del libro impreso y un trofeo conmemorativo. Este premio será indivisible.

7.- El jurado estará compuesto por cinco personas aproximadamente relacionadas con el mundo de las letras, entre ellas lo formarán, el director de Diario de Burgos, un escritor, un representante de la editorial Hiperión y alguna persona vinculada al ámbito literario con un perfil de edad de menos de 30 años. Los nombres definitivos se darán a conocer en el momento del fallo.

8. El jurado se reunirá en Burgos en enero de 2021 para emitir su fallo. Su decisión será inapelable. No se mantendrá correspondencia sobre las obras presentadas, que serán destruidas.

9. La participación en este premio supone la plena aceptación de las bases y la organización y el jurado resolverán los casos no previstos en estas bases.

Juan Gallego Benot, ganador de la segunda edición del Premio (foto de Asís G. Ayerbe)