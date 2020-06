La necesidad de conocer la Hª de España a fin de no decir necedades

De lo contrario se dicen necedades, verá Irene, en un edificio anexo a la catedral de Sevilla se guarda el Archivo de Indias, que no es otra cosa que una recopilación de leyes promulgadas por los Reyes Católicos y sus sucesores destinadas a regular la vida en los territorios conquistados de las Américas. La ratio legis de esta normativa histórica era, entre otras cosas, la expansión del cristianismo, la educación e integración de los pueblos indígenas para organizar la vida con los indios y, en particular, erradicar costumbres como el canibalismo y sacrificios humanos (mayoritariamente jóvenes vírgenes, lo que hoy serían feminicidios de menores)... Hernán Cortés, entre otros muchos conquistadores, se casó con una india, y la paseó con orgullo por la corte española para sorpresa de nobles españoles. Evidentemente, los abusos e infracciones a esta normativa no pueden negar su propia existencia y finalidad, documentada y conservada en el mencionado archivo. Realmente, ustedes se creen que son capaces de ¿reescribir el legado histórico, patrimonio de todos los españoles, a su capricho y antojo apoyando los movimientos neo iconoclastas importados de los Estados Unidos?

Me dolió cuando habla que hubo una sola reina llamada Juana “la Loca” He de corregirla con afecto. Paso a describir cuantas reinas hubo antes de Dª Juana de Castilla.

La primera reina que hubo la actual España fue Urraca I, reina de León y Castilla entre 1109 y 1126. Hija de Alfonso VI, le sucedió al morir sus hermanos varones. Fue un hecho insólito y hubo que convocar cortes especialmente para nombrarla sucesora

Berenguela de Castilla. A la muerte de su hermano Enrique I de Castilla sin herederos, le sucede Berenguela en 1217. Berenguela permaneció en el trono brevemente, tan solo un mes, ya que cedió sus derechos a su hijo, Fernando III.

Isabel I, hermana de Enrique IV, llega al poder en Castilla y León (1474-1504). Su llegada no fue un camino de rosas, Enrique había tenido una hija, Juana, sobre la que pesaban dudas de legitimidad (fue apodada la Beltraneja, al considerar parte de la nobleza que su padre en realidad era Beltrán de la Cueva, valido del rey Enrique IV). Así, después de una guerra civil entre Enrique IV y su hermano Alfonso y la muerte prematura del segundo, Isabel fue declarada princesa de Asturias y heredera de Enrique por los Pactos de Guisando en 1468.

Juana I de Castilla, casada con Felipe de Habsburgo. Fernando, su padre, quedó como regente de Castilla hasta la llegada del matrimonio desde Flandes. Fueron denominados Reyes Católicos tras concederles una bula papal, desde entonces ese título lo han heredado todos los reyes españoles. Su reinado inaugura la Edad Moderna y sentó las bases de la monarquía hispánica y del nuevo Estado. Juana se convirtió en reina de Castilla a la muerte de su madre, Isabel I, en 1504; y de Aragón y Navarra en 1516 a la muerte de su padre, Fernando II. pero nunca pudo ejercer el gobierno al ser encerrada, primero por su marido, Felipe I el Hermoso, y por su padre, Fernando II, y más tarde por su hijo, Carlos I. A partir de 1516 fue su hijo Carlos I el que reinó todos los reinos hispánicos apareciendo ella en la intitulación como reina pero sin ejercer ningún poder de facto. Juana murió en 1555 en su encierro de Tordesillas, solo tres años antes que su hijo, quien abdicó en Felipe II en 155

Petronila de Aragón, que fue reina entre 1157 y 1164.

Catalina I. Tras la muerte prematura de su hermano Francisco I en 1483, fue proclamada reina

La segunda reina titular de España tardaría siglos en acceder al trono Isabel II (reinado entre 1833 y 1868)

He excluido a las consortes que tuvieron ciertos poderes en ausencia de sus maridos los reyes y a las reinas regentes, que sí tuvieron plenos poderes ante la minoría de edad de sus hijos, los reyes titulares. Destacan como regentes Mariana de Austria, ante la minoría de edad de Carlos II; María Cristina de Borbón, ante la minoría de edad de Isabel II; y María Cristina de Habsburgo, en la minoría de edad de Alfonso XIII.

ESCRITORAS y CIENTIFICAS

Escritoras españolas nace como reconocimiento y homenaje a aquellas autoras en lengua castellana que lucharon contra los convencionalismos sociales de su época y lograron, con su actitud firme y decidida, abrir las puertas de esos espacios literarios y culturales vedados hasta ese momento a la mujer.

Wallada bint al-Mustakfi (994-1091)

Hija de uno de los últimos califas que vivió en el siglo X

Lubna de Córdoba (-984)

Esta escritora española se crió entre los muros del palacio del sultán Abderramán III, en Medina Azahara. Fue una intelectual andaluza del siglo X, nacida esclava y de origen cristiano. Experta en gramática y matemáticas, escribió poesía, fue responsable de la biblioteca real de Córdoba y secretaria del califa Alhakén II.

La gallega María la Balteira, que acompañaba al ejército cantando y bailando

Leonor López de Córdoba y Carrillo (1362/1363-1430)

Natural de Calatayud y fallecida en Córdoba, su producción literaria está basada en sus Memorias, elaboradas ante notario público, son unas de las primeras autobiografías en lengua castellana. La importancia de este documento para las escritoras españolas es en gran parte histórica, ya que fue consejera de la reina Catalina de Lancáster durante la regencia de su hijo Juan II de Castilla

Isabel de Villena (1430-1490)

Es la escritora más importante hispánica medieval de obra conservada por su amplitud y talla intelectual. Defendió la dignidad del género femenina

Beatriz Galindo "La latina" (1465-1534)

Entre las mujeres escritoras, conocida como "La latina" perteneció a la nobleza del entorno de los Reyes Católicos y conversó en latín con la reina, con quien mantuvo una intensa amista

Florencia Pinar (1470-1530) dama de la corte de Isabel I y primera mujer en participar en justas poéticas. Fue incluida en el Cancionero General

Sor María de Santo Domingo o beata de Piedrahita fue hija de labriegos y campesina hasta que tomó los hábitos, estando primera en Piedrahita y después en Ávila. No llegó a escribir, pero utilizó el dictado para transmitir sus experiencias místicas a través de El Libro de la Oración y Las revelaciones.

Leonor Centellas Marquesa de Cotrone (S. XV)

Beatriz Bernal (1501/1504 - 1562/1586)

Oliva Sabuco (1562-1622)

Cristobalina Fernández de Alarcón (1576-1646)

Ana Caro Mallén de Soto (1590-1646)

María de Zayas Sotomayor (1590-¿1661?)

Marcela del Carpio, Sor Marcela de San Félix (1605-1687)

María Rosa de Gálvez (1768-1806)

Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)

Carolina Coronado (1820-1911)

Concepción Arenal (1820-1893)

María Mendoza (1819-1889)

Rosario de Acuña y Villanueva (1850-1923)

Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Sofía Casanova (1861-1958)

Estamos ante más que una escritora porque, además de poeta y novelista, como periodista fue la primera corresponsal española permanente desde un país extranjero y corresponsal de guerra

Carmen de Burgos (1867-1932)

Concha Espina (1869-1955)

María de Maeztu (1881-1948)

Pedagoga y humanista

Zenobia Camprubí (1887-1956)

Clara Campoamor (1888-1972)

Escritora española, política y defensora de los derechos de la mujer, Clara Campoamor está considerada una de las impulsoras del voto femenino en España y en torno a ello escribió varios ensayos.

Rosa Chacel (1898-1994) Concha Méndez (1898-1986)

María Moliner (1900-1981)

María Teresa León (1903-1988)



María Zambrano (1904-1991)

Carmen Conde Abellán (1907- 1996)​ Prosista, poeta, dramaturga, ensayista y maestra, fue la primera académica de número de la Real Academia Española.

Carmen Martín Gaite (1925-2000)

Carmen Laforet Díaz (1921-2004)

Ana María Matute (1925-2014) Esther Tusquets (1936-2012)

Almudena Grandes (1960) y así hasta…

Científicas:

Margarita Salas, Mª Blanco, Rosa Menendez, Gabriela, Elena García Armada, la gran científica del exoesqueletos para niños.

Como puede ver señora Montero, no solo hubo una Juana, le agradezco no la llame “loca” fue reina de Castilla después de su madre Isabel I. Otro día tratamos que es la locura, no confunda con: depresión y prisión. Lea su vida y conocerá a una mujer cultísima, hermosa, que ve truncada su vida por un mal marido, mal padre y peor hijo. ¡La ambición llega a extremos increíbles!