La alcaldesa de Vitigudino rechaza las acusaciones vertidas por el PSOE sobre “oscurantismo” y justifica la no celebración de plenos ordinarios

Martes, 23 de junio de 2020

Tras la nota difunda ayer lunes por el PSOE en relación a la situación que viven los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Vitigudino, la alcaldesa popular, Luisa de Paz, ha querido salir al paso de las afirmaciones realizadas a pesar de que “siempre he optado por la prudencia porque no me gusta que el nombre del pueblo esté con cosas que no le aportan nada, pero ha llegado el momento de hacer alguna aclaración”.

Sobre la no celebración de plenos ordinarios desde el 29 de agosto pasado, la regidora recuerda que en esa sesión se valoró la vigencia del Reglamento de Organización de Municipal (ROM) y se llegó a la conclusión de solicitar informes a distintas administraciones para conocer la validez de la normativa. Los informes fueron solicitados a la Junta de Castilla y León, a la Subdelegación del Gobierno y a la Diputación, porque “aunque no fueran vinculantes, sí era bueno conocer dónde nos encontrábamos”, añade De Paz.

En este sentido, la alcaldesa recuerda que “tanto Junta como Diputación han señalado que si el ROM no está derogado, sí que habría que actualizarlo porque la temporalidad de la ley lo inhabilita”, recordando su origen de 2005 y que “tampoco ha recogido las modificaciones realizadas desde entonces”, por lo que para Luisa de Paz “no es viable aplicarlo a la Corporación”.

Posteriormente, el ROM “fue desestimado” en el pleno extraordinario celebrado el 12 de febrero, “porque el acuerdo adoptado en agosto estaba advertido de ilegalidad manifiesta por la forma y una sucesión de circunstancias. Además, por parte de otro concejal de la oposición el acuerdo último está recurrido y entonces, hasta que no se manifieste el Juzgado no podemos hacer otra cosa”, señala la regidora.

Es más, Luisa de Paz añade sobre este asunto que “hasta no tener todos los informes no tendríamos obligación de hacer plenos, porque el acuerdo de agosto estaba advertido de ilegalidad y nos falta el informe de la Subdelegación, pero no podíamos estar sin plenos porque había cosas que solucionar y por eso hemos hecho los extraordinarios”.

Como ya informó LAS ARRIBES AL DÍA, “vamos a hacer otro extraordinario porque hay que solucionar la representatividad de las comisiones informativas al pasar una de las concejalas al Grupo de no adscritos, y antes de hacer un ordinario tenemos que tener el tema de las comisiones informativas resuelto. Después se celebrarán con normalidad, incluso sin el informe de la Subdelegación”.

Aunque aún no hay fecha, el pleno será telemático para adquirir experiencia ante una posible eventualidad como el estado de alarma por el Covid-19, “será un poco como prueba”, añade De Paz, quien asegura que “esta semana vendrán los técnicos de la empresa para enseñarnos a todos cómo funciona el sistema”.

Retirada del acceso a Gestiona

En cuanto la retirada del acceso al programa de Gestiona, de acceso a los documentos de entrada y salida del Ayuntamiento, De Paz recuerda que tras su toma de posesión dio acceso a este programa a la oposición “y mi sorpresa fue que empezó a venir gente ajena al Ayuntamiento, vecinos –por supuesto– y que tienen derecho a la información, a preguntar sobre cuestiones que yo acababa de conocer en ese momento y que habían sido registradas en el Ayuntamiento dos horas antes”. Descartados los funcionarios municipales, “hicimos una auditoria y vimos que del 24 de junio al 9 de julio, el concejal del PSOE, Javier Muñiz, había entrado al programa 800 veces, e incluso había accedido a documentos personales como la declaración de bienes que hicimos los miembros de la Corporación”.

De Paz reconoce que le dio “de buena fe” acceso a todo el programa Gestiona, pero que una vez visto lo sucedido “se le ha dejado lo mínimo que marca la ley. En un pleno incluso Muñiz –recuerda– dijo que era para controlar a la secretaria”, al mismo tiempo que reconocía que el resto de concejales del PSOE “el uso que hicieron de Gestiona ha sido el normal, con varias entradas”.

Acusaciones de “oscurantismo”

En cuanto a la acusación de “oscurantismo” realizada por los socialistas, De Paz señala que “se ha contestado prácticamente a todos los escritos que han registrado, y es cierto que en su caso no han sido demasiados, pero a los que han hecho se les ha contestado a casi todos. Ahora quedan 20 por contestar del portavoz de Ciudadanos y se le va a contestar a todos juntos”.

Para la alcaldesa “hablar de oscurantismo cuando hay otro concejal de la oposición, con el que nos consta que comparten información, y que en un año ha registrado casi 200 escritos, y que se han contestado, en realidad de lo que se trata es de una táctica para impedir que hagamos el trabajo que de verdad repercute en los vecinos de Vitigudino”.

Abundando en este tema, Luisa de Paz aseguraba que “desde el 1 de junio hasta ayer, 22 de junio, contando los días de Corpus en los que no se trabajaba, van 19 escritos del portavoz de C’s pidiendo lo mismo que ya se le ha denegado varias veces”.

Muñiz asegura que “la mayoría de las entradas tienen que ser de segundos”

Sobre las acusaciones a Muñiz de un ‘posible uso indebido’ del programa Gestiona, el concejal no negó el número de entradas, aunque justificó la cifra en el sistema de acceso, que “te obliga a varias entradas para llegar a un documento, por eso muchas de ellas tienen que ser de unos segundos”, aseveraba.

Para Muñiz, tener acceso a Gestiona “es el único método para poder enterarnos de lo que pasa en el Ayuntamiento: de quejas o solicitudes de los vecinos, resoluciones judiciales, subvenciones y mucha información que desde Secretaría se nos oculta a raíz de la apertura del expediente”, un procedimiento que, por otro lado, no tuvo recorrido por varias deficiencias en su inicio.

En cuanto al acceso de documentos personales, Muñiz señala que “yo he entrado a los sitios en los que tenía acceso, por lo que la culpa no es mía. La culpa es de la secretaria porque fue ella quien introdujo ese documento en un sitio que no tenía que estar”.