El PSOE pide a través de una moción que la Junta reduzca la brecha digital existente

El Pleno Ordinario que desarrollará este miércoles el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo solo incluye una moción en su Orden del Día, presentada por el PSOE para instar a la Junta de Castilla y León a que ponga en marcha un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje existente, es decir, la desigualdad de posibilidades que hay a la hora de acceder a la información, al conocimiento y a la educación mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Según reflejan los socialistas en la exposición de motivos de la moción, el 14% de los hogares con menores no tiene ordenador o portátil, elevándose esa cifra al 30% en los hogares de familias pobres. Asimismo, el 5,3% de los hogares con menores no cuenta con Internet, elevándose al 13,6% en los hogares con menos recursos. Esa brecha digital “se convierte en brecha social, limitando el aprendizaje de nuestro alumnado y generando que la tecnología sea un elemento de exclusión y no de inclusión social”.

Los socialistas reflejan que esa brecha digital se ha puesto de manifiesto durante el tiempo de confinamiento domiciliario en que las clases han seguido impartiéndose de forma online, a lo que se ha añadido una brecha de aprendizaje, ya que según explican los períodos prolongados de ‘desconexión escolar’ generan “pérdida de conocimientos y aprendizajes que agrava la brecha cognitiva entre alumnado favorecido y alumnado socialmente desfavorecido”.

Considerando que el sistema educativo tiene “el deber y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado”, el PSOE pide a la Junta que apruebe un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje para así superar las desigualdades existentes y garantizar la equidad y calidad del sistema educativo, “asegurando la continuidad educativa a distancia de nuestro alumnado para que siga aprendiendo en las mejores condiciones posibles”.

Según los socialistas, este Plan debe incluir: el impulso de un grupo de trabajo para analizar la situación actual de brecha digital en los centros educativos de la región; el diseño y puesta en marcha de programas de radio y/o una TV educativa que ofrezcan una formación adecuada a las distintas etapas educativas en zonas sin internet o sin televisión por cable; acuerdos con empresas de telecomunicaciones, educativas y la UNED para eliminar o reducir el coste de acceso a los recursos educativos online; y trabajar en colaboración con el Gobierno para que el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (que prevé ayudas para zonas sin cobertura) se implemente lo antes posible.

Por otro lado, se pide a la Junta que coordine actuaciones para reducir la brecha digital, como ayudas para que los alumnos obtengan un dispositivo personal con conexión a la red; un plan de formación de docentes en capacitación TIC; acciones de formación en TIC dirigidas a familias y otros agentes de la comunidad educativa; favorecer redes de voluntariado educativo no presencial para prestar ayuda a la hora de afrontar retos didácticos específicos; y potenciar la acción de todos los servicios educativos de apoyo.

Por último, se le pide a la Junta que elabore un protocolo de actuaciones educativas “ante cualquier posible suspensión de la actividad presencial y por motivos de excepcionalidad, alarma o emergencia”.