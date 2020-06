El mejor momento para renovar o comprar un radiador

Jueves, 25 de junio de 2020

Aunque parezca mentira, ahora es el mejor momento para comprar un radiador. El buen tiempo, la subida de las temperaturas y la más que inminente llegada del verano hace que las empresas que venden radiadores saquen ofertas para que los clientes puedan acceder a unos productos que no van a ser utilizados en estos meses. Por tanto, si estás pensando en renovar o comprar un radiador no lo dudes y hazlo ahora.

Para quienes han pasado este invierno sin calefacción y no saben cuál es el mejor radiador que pueden conseguir para pasar el próximo año de frío salmantino de la forma más confortable, hemos elaborado una lista con los tipos de radiadores que existen, explicando cuáles son las características que tienen y ofreciendo un margen de precios a los que pueden conseguirse ahora mismo.

Radiadores eléctricos o emisores térmicos

Este tipo de radiadores destacan por ser un sistema de calefacción limpio, sencillo y con un consumo eléctrico muy reducido, por lo que el gasto en la factura de la luz no se verá incrementado de una forma desproporcionada. El funcionamiento es muy sencillo, ya que tan sólo hay que conectarlos a la corriente eléctrica para que empiecen a disfrutar.

Antes de escoger un modelo hay que fijarse en la potencia, ya que es la que va a definir, al final, cuánto calor genera. Para tomar la decisión adecuada habrá que tener en cuenta la superficie de la habitación o habitaciones donde los vamos a instalar. Dentro de los radiadores eléctricos encontramos con modelos analógicos, digitales, así como algunos que son zonificables y que son muy recomendados para el uso en el hogar.

Los precios de los radiadores eléctricos van, en estos momentos, desde los 109 euros que cuesta un emisor térmico Cointra Siena 500 (tiene un descuento de 90 euros con respecto a su precio original) hasta los 349 euros que cuesta el Haverland RC 12M Digital, tras ser rebajado desde los 733,26 euros.

Radiadores murales a gas

Este tipo de radiadores funcionan, como su propio nombre indica, a gas. Este es un sistema de calefacción fijo que se instala como el complemento en aquellas viviendas que disponen de caldera de gas o de gasóleo para calentar el hogar. Entre los puntos fuertes del radiador mural a gas se encuentra, por un lado, el precio al ser el gas mucho más económico que la electricidad. Por otro lado, este tipo de radiador también permite instalar varios modelos y controlar cada uno de ellos de forma independiente.

Dentro de esta tipología existen varios modelos al mismo tiempo. Así, encontramos los que carecen de encendido electrónico, los que no tienen ventilador ni tiro forzado de forma que no necesitan tener alimentación eléctrica. Además, están los que tienen un ventilador utilizado para impulsar los humos al exterior y tienen encendido electrónico. Hay que tener en cuenta que a la hora de instalarlos habrá que, probablemente, modificar la salida de humos, por lo que su instalación puede ser un poco más compleja para un usuario particular sin conocimientos premios.

Si bien es cierto que el coste de estos modelos es más elevado que el de los emisores térmicos, también es verdad que suelen ser rentables a medio y largo plazo debido a que el coste de la energía usada es mucho más reducida. En cuanto a los precios y teniendo en cuenta a la marca Strachenova, una de las más importantes del sector, tenemos ahora mismo en el portal climamania.com el modelo ECO SC18 por 819 euros cuando el precio original es de 1.239,04 euros, así como el modelo ECO SC45 que está por 1.039 euros frente a los 1.559,69 euros que tiene como precio normal.

Radiadores de aluminio para calefacción

Estos radiadores calientan de una forma muy rápida. Entre sus características, estos modelos destacan por tener una inercia térmica baja, lo que les permite precisamente calentar de una forma acelerada. Además, el precio es más económico y son más ligeros a la hora de ser instalados. Debido a estas facilidades, estos radiadores de aluminio son los más solicitados por el fácil montaje, pudiendo ser adaptados prácticamente a cualquier espacio.

Toalleros de baño para calefacción

Esta es una de las soluciones más utilizadas en los hogares españoles. Entre sus ventajas destaca que puede ser utilizado para dos fines. Por un lado, para mantener caldeado y a buena temperatura un aseo. Por otro lado, este tipo de producto posibilita que las toallas que usamos estén siempre secas y a una temperatura agradable, algo especialmente atractivo en las fechas más frías del año. Dentro de estos modelos, tenemos el toallero eléctrico Haverland TE-425-E que puede conseguirse por 169 euros, antes 272,25 euros, u otro modelo más potente como es el RPGP6 que cuesta en estos momentos 239 euros frente a los 239 de su precio normal.