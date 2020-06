Los monitores no impartirán actividades presenciales

Martes, 23 de junio de 2020

Para cancelarlas han tenido en cuenta criterios de investigadores y sanitarios con un conocimiento demostrado de la enfermedad

Los monitores de Villoruela suspenden las acostumbradas actividades presenciales de verano. La decisión ha sido difícil pero han querido primar la salud y seguridad según se puede leer en el comunicado publicado en su página de Facebook, argumentan lo siguiente:

Cualquier junio de cualquier año estaríamos planificando las actividades habituales de verano, pero este año....

...este año, sintiéndolo mucho, y después de barajar los pros y los contras, el Equipo de

Monitores De Villoruela

hemos decidido NO LLEVAR A CABO ACTIVIDADES PRESENCIALES este verano.

No ha sido una decisión fácil, pero por encima de todo está la salud y la seguridad de tod@s. Hemos tomado la decisión en base a criterios sanitarios, epidemiológicos y científicos, y hemos tenido en cuenta los consejos de investigadores y sanitarios con un conocimiento demostrado de la enfermedad y del agente patógeno que han valorado nuestra situación en particular (número de participantes, edades, incidencia de la enfermedad en la zona, número de monitores, procedencia de los participantes, entre otros aspectos). Queremos actuar con responsabilidad y no poner en riesgo a nadie ante una situación de mucha incertidumbre aún.

Cuando la situación se normalice y podamos reanudar las actividades sin riesgo, no dudéis que NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR. Mientras llega ese día, mantened las precauciones y recordad en cada momento todas y cada una de las indicaciones de las autoridades. Es por TI, es por TOD@S.

Gracias a tod@s.