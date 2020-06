El PP de Lumbrales insta al equipo de gobierno municipal a mantener una reunión con la Consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León

Lunes, 22 de junio de 2020

El grupo de la oposición municipal pide una solución al problema de la reducción del personal de guardia en el centro de salud lumbralense

El grupo del Partido Popular, oposión en el Ayuntamiento de Lumbrales, ha presentado un escrito en el que pide "al equipo de gobierno que se posicione en la defensa de los derechos de todos los vecinos de Lumbrales y la comarca, como capital del Abadengo que es". En el escrito registrado el pasado viernes en el ayuntamiento, el grupo popular, insta al equipo de gobierno municipal -integrado por CS y PSOE, a "que realice los trámites pertinentes para tener una reunión con la Consejera de Sanidad donde exponer las necesidades de la comarca, como pueden ser, la solución del problema de la reducción del personal de guardia en los centros salud en el medio rural como ocurre ahora, la solicitud de una UVI MOVIL medicalizada para la comarca, un servicio de VIR( Vehiculos de Intervención rápida) etc… ".

Además, también pide al gobierno que preside Carlos Pedraz que solicite a la coordinadora del Centro de Salud de Lumbrales "la convocatoria urgente del Consejo de Salud para que todos los estamentos de la sociedad civil de Lumbrales y su comarca puedan exponer sus inquietudes y opiniones para que estas sean transmitidas a los estamentos sanitarios pertinentes, llámense Gerencia territorial de salud o la misma Consejería de Sanidad".

En el escrito, firmado por su portavoz, Javier Martín, el grupo popular alude a la situación vivida en los últimos meses con motivo del COVID-19 por la que se han vistos paralizados todos los trámites administrativos, los plenos en los ayuntamientos, diputaciones .... "pero no por ello nosotros como representantes legítimos de nuestro vecinos, no podemos caer en la dejadez en nuestras funciones, debemos todavía si cabe trabajar más para que problemas como el de la sanidad rural no acabe siendo impuesto desde otras administraciones, y más viendo como a otros niveles si han seguido trabajando para reducir el gasto en la sanidad rural, quitándonos médicos de cabecera, cerrando consultorios o restando efectivos en las guardias de los centros de salud mientras se producía toda esta pandemia". "No es de recibo que en la actualidad en el medio rural, y más concretamente en el centro de salud de Lumbrales tengamos que contar solo con un médico y una enfermera de guardia, dejando el centro de salud vacío si tienen que salir a atender una urgencia" añade el portavoz popular.

.