La mascarilla

Si se preocupasen más por defenderla que por pasearla, no habría Bárcenas, ni Rato, ni M.Rajoy.

Si les asustara más que esté en alquiler permanente, a cambio de comisiones en la Jefatura del Estado, no habría sobresaltos, ni indignación, ni desencanto.

Si la amaran, en lugar de pregonarla, aceptarían y respetarían voluntades, urnas y opiniones contrarias.

Si no la usaran como arma arrojadiza, no habría miedo a verla en el lateral de una mascarilla (mascarada, en sus caras).

Si en sus muñecas no significara lo que representa, habría bandera y no añoranza de unidad de destino en lo universal. Aunque no acepten lo que es la unidad no impuesta; aunque no permitan el destino elegido con libertad; aunque su universo se reduzca a una banderita de pachanga y cacerolada.