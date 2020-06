El yoga “da calma” frente a la emergencia por la COVID19, asegura la ONU

Viernes, 19 de junio de 2020

La sensación de incertidumbre que ha traído consigo esta pandemia puede tener como consecuencia altos niveles de estrés, ansiedad y, en casos extremos, depresión

La ONU ha resaltado que el yoga nos hace "más resilientes" y "da calma" frente a la emergencia generada por la crisis sanitaria del COVID-19, que ha obligado a la población al confinamiento y la ha enfrentado a "una desconocida sensación de incertidumbre que afecta todos los aspectos de la vida, lo que puede traducirse altos niveles de estrés, ansiedad y, en casos más extremos depresión".

'Yoga para la salud, ahora en casa' es el tema del Día Internacional del Yoga este 2020. Desde su primera celebración en 2015 por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de junio es un día que tiene el objetivo de concienciar a la gente sobre los beneficios de practicar yoga.

El término yoga proviene del sánscrito y quiere decir unión, la unión del cuerpo y la mente. esta unidad se busca a través de poses corporales y de la respiración para llegar a un estado meditativo. Originada en la India hace 5000 años, su práctica se popularizó en el mundo occidental el siglo pasado, en la década de los años 60 y 70 con un enfoque más bien físico.

Jon Witt, maestro de yoga desde hace dos décadas en Asia y Estados Unidos, explica que esto pudo deberse a que mucha gente temía que se contrapusiera a sus credos o religiones. "El yoga es una práctica muy reflexiva. El yoga clásico es muy introspectivo y lento, su popularización lo tornó mucho más rápido, pero a medida que se le conoce se empieza a desacelerar y los beneficios son tan buenos como los de moverse muy rápido. El hatha yoga clásico es bastante lento", comenta.

Witt reconoce que empezar a practicar yoga puede intimidar a algunas personas, sobre todo porque se sienten presionadas a desempeñarse como la gente que está a su alrededor en una clase, sin considerar que cada uno es diferente o que no todos son principiantes, tal fue su caso; sin embargo, siempre hay un estilo adecuado para cada individuo.

"Si alguien está de verdad dispuesto a probar, encontrará una forma adecuada. Al principio mi experiencia no fue tan positiva, pero me alegro de haber intentado otros enfoques porque un amigo me lo había recomendado mucho y sabía que tenía que encontrar la forma correcta para mí y me alegra haberlo hecho", ha insistido.

Al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jon aconseja el yoga y asegura que es un buen momento para practicarlo, incluso para quienes nunca lo han hecho y tengan que comenzar a través de plataformas digitales. "Es un muy buen momento para empezar. Hace falta practicar yoga, soy un convencido de que hay que practicarlo en estos momentos. No puedo imaginarme estos momentos sin hacer yoga, me sentiría desconsolado, confundido y sin saber qué hacer. Por eso practico así sean 20 minutos al día para sentirme equilibrado. Lo mejor es que no importa la edad o la capacidad, todos podemos encontrar algún estilo de yoga que nos ayude a atravesar este momento", concluye.