El Espacio Almargen retoma su actividad con ocho espectáculos y aforo limitado

Viernes, 19 de junio de 2020

Actuaciones de Fernando Saldaña, Jes Marti's, Roberto Garcia Encinas, Guille Barru, Hastone Diego, Jorge Rastrel, Juan Colas y Jaime Santos

“Hola querido público estamos muy felices de poder volver a levantar el telón e invitar a todos los inquietos de esta ciudad a disfrutar de una buena dosis de cultura altenativa, autogestionada y local con algunos de los mejores artistas de la ciudad y por supuesto con algunos de nuestros compañeros”. Es el mensaje del Espacio Almargen (avenida de las Artes 70, frente al patio del Da2) que retoma su actividad con la intención de “salvar nuestro teatro”.

En este sentido, explican que “como ya sabéis, sin vosotros no somos nada así que primero que nada cuidaros mucho porque os queremos sanos y salvos y para que esto siga así estamos trabajando duramente instalando todo lo necesario para que ir al teatro no sea una tragedia si no una experiencia segura y divertida”.

Por eso reclaman la ayuda de los espectadores para “poder mantener el espacio y cada aportación cuenta así que llama a tus amigos y a tu familia y reserva ya. Recuerda el aforo es límitado a 40 personas”.

Desde el 26 de junio se realizarán ocho espectáculos con Fernando Saldaña, Jes Marti's, Roberto Garcia Encinas, Guille Barru, Hastone Diego, Jorge Rastrel, Juan Colas y Jaime Santos.

El primero en actuar, el colaborador de SALAMANCA AL DÍA, Fernando Saldaña, celebraba su regreso en las redes sociales con este mensaje: “¡Vuelvo a los escenarios! El viernes 26, en Almargen, que es como actuar en casa. Con Historias de una Vieja Casa, cuentos para adultos”.