El camarote de los hermanos Marx

Felipe González, está muy por encima de estos, niñatos, hijos de papa, que se dicen progres. Un grupo de analfabetos en política, y gestión. Es la pandilla que controla hoy el nuevo PSOE. Nunca valió tan poco un partido con más de 100 de antigüedad. Sabemos que Pedro Sánchez es un desastre, solo vive por y para su amado YO.

Sanchez te has metido con los cimientos, Felipe es un pilar te puede costar muy caro, hasta el "sillón" que tanto adoras. El ex presidente, a pesar de ser miembro del PSOE, es un hombre respetado, que no se ha radicalizado y ve que no le va bien al Partido socialista. Por lo cual y muy justamente hace critica, a quien no admite criticas. El sentido desmesurado de su propia importancia, y una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, ¿careció de los afectos o estímulos correctos en su infancia? A los narcisos les sucede.

DSM IV

Tiene un sentido grandioso de su propia importancia. Lo absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, o amor ideal.

Se considera especial y único: sólo puede ser comprendido por, y sólo debería asociarse con, otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional.

Requiere excesiva admiración (es un síntoma que denota una baja autoestima y una gran preocupación por hacer bien el trabajo y por cómo son vistos por los demás).

Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Piensa que se le debe todo.

Es muy pretencioso, con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable o de una aceptación automática de sus deseos.

En sus relaciones interpersonales es explotador. Se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines (espera que se les dé todo lo que desee, sin importar lo que ello suponga para los demás, y puede asumir que los demás están totalmente interesados en su bienestar).

Carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás.

Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia (pueden llegar a devaluar a personas que hayan recibido una felicitación al pensar que ellos son más merecedores de la misma).

Muestra actitudes y comportamientos arrogantes y altivos o prepotentes

¿Se reconoce? Contemple el cuadro de Caravaggio y hágase mirar

El ex presidente Zapatero, es la contraparte de González. Es su maestro y asesor; Don Pedro, usted participó en los planes económicos del gobierno de José Luis Rodríguez

El plan para la desescalada (menuda frasecita nos inventan los comunistas bolivarianos) de la crisis del corona, pertenece al archivo de Zapatero. Asesor en la actualidad del régimen dictatorial de Maduro ¡la querida república de Iglesias!

Dicen los tertulianos que lo suyo es anormal (pues sí, pero es todo anormal en los últimos 6 meses, de su legislatura) quizá para que nos hagamos a su lenguaje implanta "¡la nueva normalidad!" Con lo cual quiere decir que la anterior no servía. Nos están acostumbrando a qué la mentira diaria lo veamos normal, el número de muertos lo han congelado... llevan 12 días sin dar cifras ¿motivo?. Respeto por favor a las victimas y sus familias.

Pagas vitales¿ de dónde va salir el dinero? ERTES para quedarse, recuerde que son del Ejecutivo del señor Rajoy y la Reforma Laboral de Fatima Bañez, esa que ustedes se quieren cargar. No Pedro, ve como miente a los españolitos. Usted coger un micro, y comienza a soltar mentira tras mentira. Sí los ERTES vienen para quedar, no ponga fecha de caducidad,deje a las empresas, ellas saben gestionar, no las asfixie con más impuestos, baje el IVA de forma temporal,cuando la economía salga a flote vuelva a poner el IVA anterior, no pretenda privatizar, eso es dar limosnas para tener al ciudadno sometido y agradecido. Propio de regimenes comunistas. Los españoles no merecemos un ejecutivo desvergonzado y un Presidente insolente.

Me queda una esperanza, que no reciba suficiente apoyo para sus presupuestos. Se ha vuelto amable, pregona que todo se puede hablar. Le pido a mi partido ”sin prisas, sin prisas” este desea un aprobado y luego… nos crucifica. Cs debe dejar el gobierno de Sánchez y sus radicales, entonces podrá (con un nuevo líder del partido del PSOE, y el PP, hacer la nueva coalición con un acuerdo de gobierno democrático, que nos garantice el bienestar de España.