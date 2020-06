Macotera propone la próxima semana la suspensión de las fiestas de San Roque 2020

Jueves, 18 de junio de 2020

El equipo de gobierno trasladará el planteamiento a la sesión de Pleno que tendrá lugar el próximo miércoles

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Macotera ha decidido suspender las fiestas patronales de este año en honor a San Roque debido a la complicada situación que aún mantiene la pandemia del coronavirus y las medidas de seguridad y sanitarias que deben plantearse.

De esta forma, el Ayuntamiento propondrá al Pleno, en la próxima sesión del 24 de junio, la adaptación de las fiestas patronales. Una decisión que aseguran “es complicada, incluso dolorosa,, pero tras estudiar las diferentes opciones, hemos llegado a la conclusión de que sería una gran irresponsabilidad por nuestra parte permitir la celebración de eventos multitudinarios. Sabemos que legalmente podrían llevarse a cabo, pero tenemos que recordar que, aunque acabe el estado de alarma, no acaba la pandemia”.

Tal y como argumentan desde el gobierno de la Villa “para evitar contagios, proteger a la población y respetar a quienes se han jugado la vida durante estos meses, hemos decidido no retroceder en este duro camino. Por ello, proponemos la cancelación de todos los actos multitudinarios habituales en San Roque: verbenas, disco móviles, charangas, procesión, etc., porque en ninguna de ellas se guardaría la distancia social entre los asistentes, tampoco en los festejos taurinos, ya que en Macotera es común que las personas se aglomeren tanto en el ruedo si hablamos de capeas populares o vaquillas, dentro y fuera del recorrido en los encierros, como en los burladeros y en las gradas durante las corridas de toros. Para intentar sustituir de alguna manera estos actos”. Una situación sobre la que buscaran forma de compensarla a través de la celebración de diferentes actividades culturales que ofrezcan disfrute para todos los públicos, teniendo controlados sin riesgo alguno tanto los aforos como las distancias entre personas.

Daniel Cifuentes, concejal de festejos, no ha escondido su decepción ante la decisión, asegurando que “como concejal, miembro de una peña, joven e hijo de Macotera me produce una tristeza enorme tener que comunicar esta agria decisión que se ha tomado tras muchas reuniones, pero entiendo que los vecinos, los cuales en muchas ocasiones nos han pedido evitar aglomeraciones, sabrán que hacemos esto por la salud de todos. A todos nos gusta San Roque y nos hubiera encantado celebrar las fiestas que teníamos prácticamente preparadas tras reunirnos con las peñas y hablar con las asociaciones, pero la realidad es que estamos en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, ante un enemigo invisible y contra el que no se puede aún combatir y tenemos que priorizar la salud al resto de cosas” mientras que asegura que mantiene gran optimismo en que sea en agosto del próximo año 2021 cuando “podamos volver a disfrutar de las verbenas, a correr los encierros, a divertirnos en las capeas, a bailar el santo; en definitiva, a vivir Macotera”.