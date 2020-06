Covid-19: medidas preventivas que se mantienen en la nueva normalidad 

Viernes, 19 de junio de 2020

La finalización del estado de alarma no implica, ni mucho menos, bajar la guardia, siendo claves medidas como el uso de mascarilla y la distancia social

A pocos días de finalizar el estado de alarma conviene recordar que en la denominada ‘nueva normalidad’ las medidas de higiene y distancia social serán aún incluso más importantes, dado que se levantan las restricciones de movilidad. Estas son algunas cuestiones que no debemos olvidar porque ante el Covid-19 no hay que bajar la guardia mientras no se tenga vacuna.

Uso de mascarilla : El riesgo de contagio sigue muy presente, y la mascarilla es la forma más segura de protegerte y de proteger a los demás. Las mascarillas son obligatorias para mayores de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre y cerrados de uso público o abiertos al público si no fuera posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. También es obligatorio el uso de las mascarillas en el transporte aéreo, marítimo, por carretera, ferroviario y en los transportes públicos y privados complementarios de hasta 9 plazas cuando los ocupantes de los mismos no convivan en el mismo domicilio. El incumplimiento de no hacer uso de la mascarilla en los casos indicados será sancionado con multas de hasta 100 euros.

Evitar tocarse la cara : Es una de las primeras medidas de prevención que aprendimos en esta pandemia, algo que debemos seguir evitando.

Mantener las medidas de higiene : lavarse las manos continuamente o utilizar geles desinfectantes para evitar que el virus se propague.

Optar por espacios abiertos : En los espacios cerrados, tal y como han constatado los estudios científicos realizados hasta ahora, el riesgo de contagio es mayor, por lo que es aconsejable optar por los abiertos, algo que nos resultará mucho más fácil durante los meses de verano.

Asegurarse de mantener la distancia social : Al menos un metro y medio, así como evitar las aglomeraciones.

No tocar el mobiliario urbano de la calle: El virus puede estar en las superficies, por lo que conviene evitar tocar elementos del mobiliario urbano, como farolas, botones de los semáforos, fuentes o barandillas.

Consejos si vamos a viajar

Si este verano tienes previsto salir de vacaciones, estos son algunos consejos a tener en cuenta: