Qué fragil es la memoria... a veces

Recuerdan los gritos de los votantes del sanchismo rodeando al fututo Presidente la noche de su peor resultado electoral... Tranquilos, tranquilos, levantaba las manos mientras apaciguaba a la plebe que enfurecida gritaba: con Cs no, con Cs no. Repetía Pedro en tono misionero: con Cs no, estar tranquilos.

El acuerdo con su costalero, ya estaba firmado por la puerta trasera. Esa frase “Nunca pactaré con podemos, no podría dormir” Desde el abrazo vergonzoso entre Iglesias y Pedro, España se convirtió en un estado socialcomunistabolivariano, a ellos se les curó el insomnio, mientras los españoles tomamos cantidades industriales de melatonina y ni así nos visita Morfeo. ¿Verdad que parece que sucedió hace años? Pues no, ha sido el 10 de noviembre de 2019 ¿Cuántas vidas se perdieron en el camino? Nadie sospechaba que un virus se iba llevar 50000 personas en su mayoría ancianas, constructoras de la Democracia, cada uno tenía nombre y apellido, una familia detrás que no pudo hacer duelo. Pedro y sus acólitos lo hicieron, tarde y mal. Puso la corbata negra, las banderas a media asta, cuando los diarios internacionales más prestigiosos, habían dicho que España es el país con mayor mortandad y numero de contagiados del mundo, el gobierno, erre que erre en llevar la contraria funerarios y juzgados. Lo importante es echar tierra sobre los cadáveres y quedarnos en 26000 y ser el mesías que salvó 450000 ¡Cara tiene! Con un acto el 16 de julio se finiquita la peor masacre cometida en nuestro país. Ojalá los juzgados (que lo veo difícil) hagan justicia y paguen su imprudencia y engaños.

Pero sigamos recorriendo la gestión de Pedro. Seguimos con los MALISIMOS PRESUPUESTOS DE CRISTÓBAL MONTORO, ministro de hacienda de Mariano Rajoy, y ya van…

Pedro hace arrumacos a Cs y Arrimadas se deja. Le susurra -con la firmeza sanchista- que va anteponer un Pacto Trasversal. Se dará cuenta Dª Inés que su peso en el gobierno sanchista-Iglesias, tiene menos pedo que una pluma bailando al viento. Pedir su voto para prorrogar el Estado de Alarma, fue una boutade propia de Sánchez. Suflé y teatro en estado puro.

Las homilías dominicales sirven para confirmar su soberbia, falta de empatía, narcisismo enfermizo, a veces pienso si lleva un espejo en la punta de los zapatos y se mira en el constantemente… siente desprecio a todo lo que sea su persona.. Con prepotencia desmiente a sus ministros y se queda cachazudo, ni un rictus, ni una frase para rectificar, pedir disculpa, perdón. Que su ministra Maroto dice… a las pocas horas la desmiente y ni un sonrojo, que el filósofo, convertido en un curso acelerado en Ministro de Sanidad… Sanchez distante, arrogante, altanero, despectivo desmiente a Illa y a este se le pone cara de “pasmo”.

¿Pero que nos creemos los españolitos? Inclinemos la testud ante el Caesare del siglo XXI.

Presi ¿dónde está el cacareado proyecto? oigo una vocecita: en el fondo del mar, en el fondo del mar, matarile, rile rile.

Es tan inexistente, como el comité de expertos, ustedes creen que si lo hubiera, no estaba sus nombres en cabecera de prensa. Serian personas de gran prestigio dentro de la virología, conocedoras virus y pandemias. Todo es un revuelto, frases huecas y vacías, y ahí viene la frase de Felipe González digna de antología y premio:”El gobierno a veces se parece al camarote de los hermanos Marx” En este trozo de la película, los Hermanos Marx ironizaban de una forma única y exagerada sobre cuántas personas pueden entrar en un camarote, en este gobierno ni un alfiler más. Trabajen señores, trabajen en serio y de forma responsable, escuchen a quienes conocen el mundo empresarial y sanitario. Ustedes no tienen el menor atisbo de formación para dirigir la gran empresa que es “España”. Por desgracia los españolitos seguimos dependiendo de su pésima gestión, de seguir así, corremos serio peligro.