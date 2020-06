Legalidad de tener plantas de cannabis en casa

Miércoles, 17 de junio de 2020

No son pocos los que quieren tener una planta de marihuana en casa, ya sea porque les gusta su apariencia, o porque gustan de un consumo esporádico. Pero, la gran mayoría, no se atreve a cultivarlas, pues no saben hasta donde llegan los límites legales en este sentido.

¿De qué depende que se puedan tener problemas con la justicia cuando se trata de tener plantas de cannabis en casa? ¿Hasta qué punto este cultivo es legal? Todavía existen muchas dudas al respecto de esta planta considerada ilegal en algunos lugares, pero con un continuo cambio en la percepción y en las normas, que hace que no se esté seguro de cuántas se pueden tener o en los lugares en los que se puede cultivar.

¿Se pueden tener plantas de cannabis en un domicilio?

Existe una tendencia global aperturista en relación a las plantas de marihuana y a sus productos. Cada día se ven con mejores ojos y su consumo ya no es tan criticado ni censurado.

Las muchas propiedades beneficiosas para la salud que de continuo la ciencia descubre hacen que esta planta haya dejado de estar considerada como un problema, para la gran mayoría de la población.

Pero, como suele ocurrir, la Ley no va a la misma velocidad que la ciudadanía, y todavía hay leyes que oprimen y castigan tanto la producción de cannabis como el consumo de sus productos.

¿Qué dice la Ley?

En este sentido, hay que ser precavidos, ya que en realidad lo que existe es un vacío legal, una cuerda floja donde la ambigüedad legal no deja demasiadas cosas claras.

Para saber más de este tema, el propietario de "parafumarla", la tienda online especializada en parafernalia del fumador, ofrece la información expuesta en este artículo y comenta que es una duda que siempre ha habido y que tanto los clientes como los lectores del blog suelen hacer bastante.

Según la llamada Ley Mordaza o Ley de Protección para la Seguridad Ciudadana de 2015 dice lo siguiente; La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal. Cabe preguntarse ¿Cuándo no es constitutivo de infracción penal?

La infracción se da cuando el cultivo está destinado al tráfico, pero también se comete una falta administrativa grave si la o las plantas se ven desde la calle o desde la casa de algún vecino. En estos casos, se está expuesto a una multa de 601 euros hasta los 30.000.

Por lo tanto, parece que el número no importa, mientras se pueda probar que no es para traficar y que las plantas no deben estar visibles.

¿Qué se necesita para cultivar cannabis de interior?

Queda claro que el cultivo se limita a interior si no se quieren correr riesgos. Para conseguir plantas de calidad y unos buenos productos posteriores, es necesario obtener al menos un kit completo con todo lo necesario para que resulte fácil y productivo, además hay que valorar otros aspectos, que se exponen a continuación.

Condiciones ambientales

Lo primero que hay que crear son unas condiciones ambientales idóneas para que la planta pueda desarrollarse sin echar de menos el exterior. Se debe organizar el entorno donde va a vivir de tal manera que se pueda controlar la humedad, la temperatura y la luz adaptando estos factores a las necesidades de la planta

Espacio necesario

El espacio mínimo recomendado para una planta es de un metro cuadrado. Con precaución de no volverla muy visible, por el riesgo legal que se ha comentado en el artículo, se procurará colocarla cerca de una ventana, tanto para que reciba luz como para que tenga cerca un lugar de entrada de aire nuevo.

El Kit de cultivo

Aunque no es estrictamente necesario, ayuda muchísimo a la planta, ya que se recrea un ambiente ideal a su alrededor. Los elementos fundamentales que suelen proveer estos kits son el armario de cultivo, la iluminación necesaria, sistemas de anclaje para esa iluminación, cables conectores, algún ventilador extractor para renovar el aire del interior del armario, y las semillas.

Accesorios útiles

Además de los mencionados en el kit básico de cultivo, es muy aconsejable tener herramientas que puedan medir con exactitud la humedad y la temperatura de manera constante.

Por lo tanto, con un termohigómetro se medirá la temperatura y la humedad, tanto de día como de noche, y la irá almacenando en su memoria. De este modo, al observar la planta, el cultivador podrá ir modulando estos dos valores según responda.

El foco debe ir a una altura determinada, sin que el calor se disipe o no le llegue por ponerla demasiado lejos, ni tampoco demasiado cerca que termine por quemarla.

Un temporizador para encender de manera automática tanto el foco como el ventilador y el extractor. Este elemento es importante, pues será el que regule las horas de luz y circulación de aire, que se debe mantener estable.