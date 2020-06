El alumnado de las Escuelas Oficiales denuncia sentirse “discriminado” por el retraso de las pruebas de certificación 

Miércoles, 17 de junio de 2020

Ante la situación ocasionada por el Covid-19, se ha modificado la evaluación y esto imposibilita “disponer de la debida certificación, previsiblemente, hasta el mes de septiembre”

Alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Castilla y León denuncian sentirse “discriminados” ante el procedimiento de certificación que ha sido establecido para el curso 2019-2020. Como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, las Escuelas Oficiales de Idiomas “han llevado a cabo una modificación de la evaluación que imposibilita certificar en el presente curso”, tal y como señalan en un comunicado remitido a los medios. Esta decisión, añaden, imposibilita “disponer de la debida certificación, previsiblemente, hasta el mes de septiembre”.

Tras haber presentado un escrito a la Consejería de Educación, con más de 400 firmas de alumnos de toda Castilla y León, la “solución ofrecida ha sido que se tiene previsto el desarrollo de dos pruebas de certificación que podrá realizar el alumnado matriculado en régimen oficial en el último o único curso de cada nivel de las EEOOII de Castilla y León sin tener que formalizar matrícula para las mismas. La primera, ordinaria, en el mes de septiembre y la segunda, extraordinaria, varias semanas después. No obstante siempre que no lo impida la evolución de la pandemia”. Ante todo, apuntan, “si no se obtiene el aprobado en el supuesto primer examen, ¿cómo vamos a poder aprobar tan solo un par de semanas después?”

Por otro lado, sin la obtención de la certificación en el plazo previsto del mes de junio “quedamos totalmente impedidos para matricularnos en estudios superiores como másteres y postgrados, titular en grados universitarios y, para lo que muchos es una necesidad imperiosa, buscar empleo”.

El alumnado demanda hacer un examen presencial, como puede ser el de la selectividad, y en caso de que esto no fuera posible, que se aplicara la Instrucción de 17 de abril de 2020, de la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, relativa al desarrollo de la actividad educativa durante el tercer trimestre y la evaluación final del curso académico 2019-2020, para evaluar la certificación de forma telemática.

En otras comunidades, añaden, como País Vasco, los alumnos han tenido la posibilidad de realizar los exámenes de forma presencial. Otras, como Cataluña, atendiendo a la excepcionalidad del presente curso académico han contemplado la promoción como equivalente a la certificación.