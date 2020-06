La Generalitat exigirá la "expulsión inmediata" de los autores de la presunta agresión racista de Mossos

Miércoles, 17 de junio de 2020

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha garantizado este miércoles que exigirá la "expulsión inmediata" del cuerpo de Mossos d'Esquadra de los autores y encubridores de la presunta agresión racista en una detención a un joven en 2019 cuando se conozcan sus nombres, algo que debe determinar el Juzgado de Manresa (Barcelona) que investiga el caso.



"Cuando tengamos los nombres serán expulsados del cuerpo, como se merecen, porque dañan el nombre de los Mossos" y del resto de policías, ha dicho Buch en el pleno del Parlament al ser preguntado por el asunto por el diputado de los comuns Marc Parés y la de la CUP Maria Sirvent.

Ha recordado que los seis agentes han sido retirados de sus tareas habituales y realizarán trabajo en oficinas hasta que se aclaren los autores, y ha insistido en que no había oído hasta el lunes la grabación en la que llaman 'mono' y 'negro de mierda' al joven: "Un audio que me repugna y que me hace sentir vergüenza".

"En cuatro horas actuamos, y sancionamos preventivamente a los seis agentes. Desconocemos quiénes son autores, encubridores y quién no tiene nada que ver", ha señalado Buch, que ha asegurado que, cuando se conozcan los detalles, no tendrán ninguna complicidad con los autores, y serán expulsados.