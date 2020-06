El Grupo Colisée impone una ‘tasa Covid’ a los ancianos de sus residencias, entre ellas una en Macotera

Martes, 16 de junio de 2020

La decisión, tomada de manera unilateral por la multinacional, ha sido comunicada mediante una carta entregada a los mayores. Los familiares muestran su indignación ante la decisión, que grava un 10% las cuotas

Hablar de las residencias de ancianos es hacerlo de los lugares en los que más duramente se ha vivido y ha golpeado el coronavirus, dejando a su paso en torno a 18.000 ancianos fallecidos en toda España a lo largo de estas más de ocho semanas de intensa pandemia. Una situación dramática que arroja sorprendentes decisiones como la tomada de manera unilateral por la multinacional Colisée, imponiendo una ‘tasa covid’ a todos los residentes de sus centros.

Entre el medio centenar de centros de mayores que gestiona esta empresa se encuentra la residencia Santa Ana, en Macotera, donde los mayores han recibido una carta informativa en la que se les comunica que comenzaran a cargar en sus pagos mensuales un incremento de 85 euros hasta final de año, algo que ha generado gran indignación entre las familias, que se muestran contrariadas por la situación.

La misiva, a la que ha tenido acceso BRACAMONTE AL DÍA y SALAMANCArtv AL DÍA, viene firmada por el director del Grupo Colisée en España, Gerard Sanfeliu, y en ella explica que “con el objeto de impulsar las medidas extra de seguridad para los centros, en la próxima factura incluiremos una aportación adicional de carácter temporal de 85 euros mensuales. Se trata de una aportación discrecional que se aplicará hasta diciembre de 2020” añadiendo que “la dirección de cada centro está a su disposición para concretar el detalle de esta medida y resolver las dudas que les puedan surgir durante este tiempo, así como para informarles puntualmente de todas las iniciativas que se irán implementando con este fin”.

El escrito ha generado malestar entre los familiares de los residentes, como es el caso de Iker González, sobrino de un residente en Macotera, quien nos explica que “una vez reabiertas las visitas la semana pasada, fue el viernes 12 cuando estuvimos con mi tío en la residencia en Macotera. Es allí mismo donde el mismo nos entrega la carta, ya que la política que ha utilizado esta empresa es la de hacerlo a través de los mayores, y no salimos de nuestro asombro” y añade que “llevan encerrados desde marzo, gente muriendo en las residencias, todavía no han salido de la desescalada, y cuando vamos con toda la ilusión los visitantes por primera vez nos dicen que les tienen que subir la cuota un 10%”.

La multinacional, por su parte, argumenta la decisión de incluir esta aportación en que “Grupo Colisée implementamos medidas de prevención y segundad en todos nuestros centros para asegurar el bienestar de las personas a las que cuidamos. Esta situación ha supuesto horas extra de nuestros profesionales, nuevas incorporaciones, compra de material de protección y otras medidas urgentes y necesarias para proteger a nuestros residentes y a los profesionales que trabajan con nosotros”, algo sobre lo que asegura Iker “sabemos que la empresa ha dotado de material a la residencia, al igual que el Ayuntamiento y diferentes administraciones. Pero que ahora planteen el cobro de esta tasa, sin aportarnos ninguna factura, ningún documento ni justificante de que en Macotera se gastaran tanto dinero, no lo entendemos” pero subraya que “por parte de la residencia, tanto trabajadores como la dirección no tenemos ningún pero porque han trabajado fenomenal, eso quiero dejarlo claro. Pero no entendemos como la empresa actúa así y más dando la carta de esta manera, a gente mayor y sin más explicaciones. Lógicamente nos hace dudar de a donde ira el dinero o si se ha gastado así como aseguran o no”.

Tanto Iker como otros familiares de residentes en diferentes centros se encuentran estudiando la situación, llevando el caso para su consulta a la Junta de Castilla y León, además de hacerse eco de ello asociaciones de consumidores, todo para analizar el caso, que se presume, es algo extendido en las cerca de una decena de residencias que mantienen en gestión por toda la provincia. Una decisión que podría tener matices, ya que era el Ministerio de Consumo y su titular Alberto Garzón, quien consideraba una ilegalidad el subir precios amparándose en el aumento de medidas sanitarias necesarias para retomar la normalidad en su actividad en diferentes sectores de servicios como en este caso.