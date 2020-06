El Gobierno estudiará imponer cuarentena a viajeros de Reino Unido si Londres la mantiene para España

Martes, 16 de junio de 2020

González Laya dice que aunque se abran las fronteras se seguirán haciendo de controles de temperatura y rastreos

La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que, en el caso de que Reino Unido decida mantener la cuarentena a viajeros procedentes de España después del 22 de junio, el Gobierno español estudiará imponer esa misma medida en "reciprocidad".

"Estaremos comprobando lo que va a hacer Reino Unido y tendremos diálogo con Reino Unido para ver si deberíamos o no introducir la reciprocidad porque ellos tienen medidas diferentes al resto de la Unión Europea", ha asegurado la jefa de la diplomacia española, en declaraciones a la cadena de televisión pública británica BBC recogidas por Europa Press.

González Laya ha recordado que los países miembros de la Unión Europea y del espacio sin fronteras Schengen han decidido que eliminarán las medidas de cuarentena cuando vuelvan a abrir las fronteras. "Nosotros las tendremos hasta el 22 de junio y el 22 de junio las retiraremos. Si Reino Unido quisiera mantenerlas después de ese día, por razones que tienen que ver con su propia visión de la salud, nosotros lo respetaremos pero probablemente actuaremos en reciprocidad", ha afirmado.

"En otras palabras, todo es un objetivo que se mueve que tenemos que seguir ajustando, siendo el ingrediente más importante el de asegurarnos que respetamos lo que nos dicen los científicos y que actuamos de acuerdo con eso", ha añadido.

Ante la pregunta de si el Gobierno actuará imponiendo la misma cuarentena que Reino Unido, González Laya ha dicho que esa "es una opción" que se barajará. "Eso es una opción si nosotros creemos que eso es necesario para garantizar la salud y la seguridad de aquellos británicos que vienen a España", ha indicado.

Sin embargo, la ministra ha dejado claro que la situación es "muy fluida", por lo que ha considerado que "mejor que especular" el Gobierno español preferiría "entrar en el diálogo con las autoridades de Reino Unido para garantizar" que los dos países adoptan "las medidas que mejor correspondan con la situación sanitaria".

La ministra ha dicho que la situación sanitaria "hoy es un poco mejor en España que en Reino Unido" pero ha confiado en que cuando se abran las fronteras, "Reino Unido también habrá avanzado".

En todo caso, ha recalcado que aunque el estado de alarma termina el día 21 aún no se puede "cantar victoria" contra el Covid hasta que no haya un tratamiento o una vacuna y ha dejado claro que no se volverá a la situación anterior a la pandemia.

"NO VAMOS A DEJAR A LA GENTE ENTRAR SIN CONTROLES"

"Ciertamente, no vamos a dejar a la gente entrar sin controles", ha dicho, de manera que incluso cuando se abra la frontera seguirá habiendo controles, se seguirá controlando la temperatura y se pedirá a todo el mundo que se registre y facilite un contacto para el caso de que comunique síntomas.

Así, ha dicho, habrá posibilidad de rastreo, además de "altas medidas de higiene" desde la entrada hasta la salida, todo ello para garantizar la salud y la seguridad de los turistas y la población local.

González Laya ha tratado de rebatir la idea, expresada por el entrevistador, de que España haya adelantado la apertura de fronteras porque esté desesperada por recuperar el turismo. "No es correcto, siempre dijimos que actuaríamos en función de los datos epidemiológicos y del nivel de preparación de las regiones", ha señalado. España, ha asegurado, abre sus fronteras una semana más tarde que otros países, pero con garantías de que es un país seguro.