Juan José Hidalgo: “La gente sigue con miedo y va a ser muy difícil reconstruir el turismo”

Martes, 16 de junio de 2020

El presidente del grupo Globalia, el salmantino Juan José Hidalgo, ha señalado este martes que con la crisis del coronavirus "todo se ha derrumbado" y va a ser "muy difícil" reconstruirlo porque la gente "sigue con miedo" a viajar.

Hidalgo, que ha participado en la cumbre 'Empresas españolas liderando el futuro' organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha indicado que esta semana han puesto en funcionamiento "de golpe" sus 300 agencias de viajes para ver "si la gente reacciona" y tiene ganas de viajar "después de tanto tiempo".

El presidente de Globalia ha manifestado que "sin ayuda" el sector turístico "va a durar menos de un telediario" porque no va a poder "pagar todas las cargas". Por ello, ha indicado que tienen que "echar una mano forzosamente" porque las empresas del sector "no pueden continuar si no ingresan".

Hidalgo también ha manifestado que lo "único que pide al Gobierno" es que piense en el sector turístico, porque "necesita mucho y ha aportado mucho a este país".