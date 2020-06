Iker Casillas da un paso atrás, renuncia a las elecciones de la RFEF

Lunes, 15 de junio de 2020

El portero del Oporto Íker Casillas ha anunciado que no se presentará a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), previstas para el próximo 17 de agosto, debido a la "excepcional situación" provocada por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19.



"Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones a la RFEF recientemente convocadas. El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano", indicó en un comunicado.

Iker Casillas renuncia a las elecciones de la RFEF



A juicio del exportero del Real Madrid, es el momento de "sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan". "En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental", justificó.

A pesar de la renuncia, Íker Casillas no descarta volver a presentar su candidatura en los próximos años. "No es una puerta cerrada de cara al futuro, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello. Espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos", lamentó.



Asimismo, Casillas se prestó a colaborar con el CSD, la RFEF, LaLiga y la AFE "por el bien del fútbol". "Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante", apuntó el exmeta internacional, que agradeció el trabajo de su equipo en estos meses de precampaña.