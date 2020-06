Teresa Rodríguez apoya desmantelar estatuas de Colón y de otros que "sacaban sus fortunas del tráfico de esclavos"

Domingo, 14 de junio de 2020

La líder de Podemos en Andalucía es partidaria de retirar la estatua de Colón en Barcelona

La coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha apoyado este domingo desmantelar estatuas de Cristóbal Colón y también las de otros que "sacaban sus fortunas del tráfico de esclavos".

Así se ha manifestado Rodríguez en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press cuando ha sido preguntada sobre si es oportuno desmantelar estatuas de Colón, idea que ha propuesto llevar a cabo con la efigie del explorador que hay en Barcelona el grupo de Catalunya en Comú Podem.

"Colón también, pero habría que ir a por otros también, que algunas de las grandes fortunas de este país se han constituido en el comercio de esclavos y hay muchas calles de nuestras ciudades, muchas estatuas hechas a benefactores de la ciudades que sacaban sus fortunas de la trata y el tráfico de esclavos", ha respondido Rodríguez.

La líder de Adelante ha expuesto que esta práctica, contextualizada en su época, es algo que se puede debatir, pero que a día de hoy se siga rindiendo homenajes a "esclavistas españoles y andaluces" no le parece razonable. "Nos parece que es una buena idea, por qué no, dejar de rendir homenajes a esas figuras por respeto a personas de otras razas que han sido víctimas de esto en otras épocas y por tener una sociedad que rinda homenaje a personas que tengan más que ver con los valores que hoy tenemos", ha defendido.

Preguntada por la investigación por el presunto cobro de comisiones del Rey Juan Carlos, Rodríguez ha lamentado que "han tenido que ocurrir muchas cosas" para que la Fiscalía abra una investigación, así como que ha tenido que coincidir con la publicación en medios de comunicación extranjeros de que los hechos a investigar pueden afectar al Rey Felipe VI.

Se ha remitido al comunicado emitido por la Casa Real el domingo 15 de marzo al respecto para decir que el retirarle a Juan Carlos su asignación mensual es "una repudia" hacia él por lo que ha hecho. "No lo dice ningún republicano conocido, la propia Casa Real ha repudiado a Juan Carlos dejándolo en evidencia como lo que presuntamente puede ser que es, para empezar, y como mínimo, un evasor fiscal, algo muy grave para una persona que ha estado viviendo de lo público durante toda su vida", ha dicho.

PRIMARIAS EN PODEMOS

Preguntada por las primarias en Podemos Andalucía, ha defendido que "lo único novedoso" en el actual proceso interno es que ella no concurre, pero que ahora mismo tienen Adelante Andalucía como "una herramienta donde encontrarse todos" y que en su momento explicó por qué no se iba a presentar, así como que Podemos "continúa y sigue a día de hoy dentro de Adelante".

También ha criticado que el resto de partidos en el Parlamento de Andalucía no hayan dejado de cobrar las dietas por desplazamiento y manutención durante el estado de alarma a pesar de que no haya habido actividad política, algo que sí ha hecho Adelante, así como que votasen en contra la modificación del reglamento para que se justifiquen con facturas las mismas. "No es ninguna hazaña hacer, como hemos hecho nosotros, devolver esas cantidades al Servicio Andaluz de Salud (SAS)", ha afirmado.

Preguntada si cree que Pablo Iglesias es casta ahora, Rodríguez ha dicho que no. "Creo que no, Iglesias sigue teniendo los mismos objetivos, pero sus medios son diferentes y yo insistiré en que dentro de cuatro años evaluaremos si era positivo entrar en un gobierno de coalición, si era positivo abandonar determinadas cuestiones de principios que teníamos de organización para participar en un gobierno, eso lo tendremos que valorar cuando pasen varios años, pero desde luego considerar que Pablo Iglesias es casta no es algo que haya salido de mi boca ni que saldrá a día de hoy al menos".

Por otro lado, ha mostrado su opinión "sincera" sobre el papel en la crisis del coronavirus del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, la el primero gobernado por PSOE y Unidas Podemos, y la segunda por PP y Ciudadanos, y ha dicho que "hay que ser comprensivos con todos los gobiernos que hayan tenido que asumir una crisis sobrevenida" como esta, "difícil de gestionar y de prever lo que iba a ocurrir en las semanas siguientes, no solo por parte de los políticos, sino también por parte de los técnicos". "Ahora bien, lo ocurrido antes hay que tenerlo en cuenta", ha dicho en alusión a los "recortes" en sanidad y las residencias de mayores.