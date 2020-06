La retirada de una estatua confederada en Kentucky descubre un periódico de 1936 con la salida de Azaña de Madrid

Domingo, 14 de junio de 2020

Noticia del 20 de octubre de 1936 con un titular a cinco columnas: "Azaña moves to Barcelona"

La retirada este sábado del presidente confederado Jefferson Davis en el Capitolio de Kentucky (EEUU) ha sacado a la luz una botella vacía de bourbon y un periódico de 1936 con un titular a toda página sobre la marcha del presidente de republicano, Manuel Azaña, de Madrid a Barcelona.

Durante el traslado la estatua fue levantada con maquinaria y en el hueco de la peana han aparecido una botella de bourbon de Kentucky con una nota cuyo contenido no ha trascendido y un ejemplar del periódico 'The State Journal' de Frankfort, Kentucky, del 20 de octubre de 1936 con un titular a cinco columnas: "Azaña moves to Barcelona" (Azaña se va a Barcelona), en referencia a la salida de Azaña de la capital durante los primeros momentos de la Guerra Civil.

Como dato anecdótico, tanto la destilería de bourbon Glenmoremore sigue funcionando en Owensboro y el periódico 'The State Journal', fundado en 1900, también se sigue publicando, aunque la epidemia de coronavirus y su crisis asociada han forzado a que se publique solo dos veces por semana.

La estatua ha sido traslada tras una votación de 11 votos contra 1 en la Comisión de Asesoramiento sobre Patrimonio Histórico de Kentucky y será ubicada en el Parque Histórico Jefferson Davis de Fairview.

La única afroamericana integrante de la comisión, Cathy Thomas, ha explicado que votó a favor porque el monumento no pertenece al Capitolio. "Es un símbolo de la Confederación que me tendría aún encadenada y por eso la retirada de estos símbolos que dividen era necesaria desde hace mucho, especialmente en espacios con financiación pública que pago yo", ha argumentado en declaraciones a la emisora local WFPL. El único voto en contra fue el de Brandon Wilson, quien ha argumentado que se sumó a la comisión para "proteger la historia, no para retirarla".

La estatua se instaló en el Capitolio en 1936 pese a que Kentucky nunca perteneció a la confederación. Sin embargo, Davis, miembro del Partido Demócrata, era originario de Fairview, Kentucky. También procede de Kentucky el gran líder de la Unión durante la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln, nacido en Hodgenville, Kentucky, y miembro del Partido Republicano.