Santa Marta contará con tres campamentos de verano

Domingo, 14 de junio de 2020

Las inscripciones se harán de forma online a partir de mañana, lunes 15 de junio

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes presenta su programa de campamentos urbanos para el verano 2020 con el doble objetivo de prestar alternativas de conciliación familiar para las familias y colectivos que las necesiten y a su vez favorecer una ofertar de calidad, que cumpla con las máximas garantías sanitarias para los niños, sus familias, así como para todos los profesionales que trabajen en dichos campamentos.

Este verano se ofertarán tres opciones, el campamento Depordiver, centrado en la práctica de actividades de turismo activo como piraguas, paddle surf y tiro con arco; el campamento científico, que combina la práctica de artes con bailes, juegos en la piscina, gymkanas, experimentos o manualidades y el campamento de Piratufos que incluirá juegos deportivos, manualidades y teatro.

Orientados a niños de 3 a 14 años ofrecen un horario central de 9.00 a 14.00 horas que se puede complementar con un servicio de madrugadores de 8.00 a 9.00 horas y de tardones de 14.00 a 15.00 o a 16.00 horas.

El servicio se ofrece desde el 29 de junio al 28 de agosto, y se podrá contratar por semanas, o meses, en grupos que establecerán en grupos minimos de 10 niños. El precio en cualquier de los tres es de 52 euros por semana para no empadronados y 45 para empadronados; si se contratan tres o más semanas el precio es de 46 euros para no empadronados y 40 para empadronados; el mes completo costará 172 euros para no empadronados y 150 euros para empadronados. Asimismo se podrá contratar el día suelto por 14 euros los no empadronados y 12 euros los empadronados y cada hora suelta tendrá un coste añadido de un euro en cada caso.

Las inscripciones se realizarán online, a partir del 15 de junio, adjuntando la documentación que se podrá encontrar en la web del Ayuntamiento y que tendrá que enviarse a depordivercamp@gmail.com si es para Depordiver, crigies.enjoylearning@gmail.com para el Campamento Científico y piratufos@hotmail.com para Piratufos.

Como indica la edil del área, Esther Casado, “debido a la situación sanitaria en esta edición se han tomado medidas especiales que asegurarán que los niños puedan acudir a estos campamentos de forma segura. De este modo las instalaciones se desinfectarán previamente al inicio de los campamentos, y se establecieran protocolos de desinfección e higienización específicos durante su desarrollo; se reforzarán los mensajes y cartelería recordando los comportamientos y distancia de seguridad y medidas de higiene; solo se permitirá el acceso al interior de las instalaciones a los usuarios de la actividad y los profesionales que trabajen en los campamentos; se contará con un equipo técnico con formación específica en medidas de seguridad e higiene; se habitarán los mejores espacios para los niños, posibilitando en la medida de lo posibles espacios separados para grupos, bien ventilados si son cerrados, con aforos limitados y promoviendo actividades en espacios abiertos seguros; en las actividades se evitarán situaciones de riesgo y contagios, promocionándose actividades con las debidas precauciones y controlando en la medida de lo posible situaciones de contacto entre niños o de compartir materiales; cada niño debe llevar el material mínimo necesario en una bolsa o mochila, etiquetada y de uso exclusivo; no se permitirán intercambios de productos o utensilios traídos de casa; la comida o bebida que cada niño lleve a al campamentos deberá ir etiqueta y metida en una bolsa hermética; el espacio de comedor en el campamento que tenga será específico para tal fin y contará con normas y medias concretas; los padres tendrán que tomar la temperatura a los niños antes de acudir al campamento; se tomarán medidas de higiene específicas como el lavado frecuente de manos y la higienización de materiales, promoviéndose los desechables y en caso de que un niño presente síntomas se informará de inmediato a los padres”. Casado confirmó “el esfuerzo para poner en marcha los campamentos buscando ofrecer una facilidad a los padres con una herramienta más para conciliar la vida laboral y familiar”.