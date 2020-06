Abascal y la mula ´Francis´

Al final, después de tantas urgencias judiciales, la magistrada no aprecia indicios suficientes de delito en la actuación del delegado del Gobierno en Madrid en el 8 M. El caso es que la ´patochada` de la intentona golpista a la ´moderna´ de la derechona ha fracasado estrepitosamente. Una de las razones entre otras muchas, es que según corren rumores por las redes sociales, es porque tito Abascal, el patriotero hispano, no pudo entrar cabalgando en el Congreso cual general Pavía. Y es que no consiguió ni caballo ni burro. Solo había una mula disponible que se apodaba curiosamente ´Francis´. Y claro, el tito Abascal desistió...