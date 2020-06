El Bodón cancela sus fiestas de agosto y decide no abrir la piscina municipal durante el verano

Sábado, 13 de junio de 2020

La localidad de El Bodón tendrá un verano 2020 muy diferente a lo habitual, tras la doble decisión tomada en la jornada del viernes por el Pleno de su Ayuntamiento, en sendas votaciones en las que únicamente se registró una abstención en cada una. Por un lado, el Pleno acordó suspender sus fiestas veraniegas en honor a San Lorenzo (ya tuvieron que suspender las Fiestas de la Santa Cruz a principios de mayo), al no tener la seguridad de que recibirán los permisos necesarios para su celebración, según explica el alcalde Juan José Oreja.

Por otro lado, también se determinó en el Pleno no abrir durante este verano de 2020 las piscinas municipales, por no poder garantizar la seguridad sanitaria, y por no poder disponer de un aforo en consonancia con la demanda de entradas. El alcalde Juan José Oreja muestra su pesar por todo lo que está pasando y por tener que tomar estas medidas, “pero son por el bien de todos nuestros vecinos”. El alcalde de El Bodón espera que “más adelante” puedan “compensar de algún modo todos estos problemas”.