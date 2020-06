Mañueco pide un Gobierno que dé "certidumbre" y sea "leal" ante la "desigualdad de trato" del Ejecutivo de Sánchez

Viernes, 12 de junio de 2020

El presidente de la Junta de Castilla y León vuelve a criticar el cambio de criterio en el reparto de los fondos de crisis

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado un Gobierno central que dé "certidumbre" y sea "leal" ante la "desigualdad de trato" que, a su juicio, ha demostrado el Ejecutivo liderado por el socialista Pedro Sánchez.

"Pedimos un gobierno que ofrezca confianza a los sectores económicos y sociales para afrontar la recuperación y el futuro de Castilla y León. No más impuestos, no más incertidumbre, no más amenazas de nacionalización", ha señalado el también presidente de la Junta durante su intervención en la Junta Directiva del PP.

En este sentido se ha referido al reparto del Fondo Extraordinario dirigido a cubrir los sobrecostes reales de la pandemia y ha criticado que, una vez diseñado, se hayan cambiado "injustamente y de manera inexplicable" los criterios de reparto, con lo que se "perjudica" a las autonomías que más han sufrido la pandemia.

Asimismo, la señalado que la "desigualdad de trato" también se hace evidente al permitir la gestión del Ingreso Mínimo Vital a "determinadas" autonomías.

"Levantamos la voz, es injusto que los partidos del Gobierno firmen pactos con otras fuerzas dando privilegios a comunidades para tener más capacidad de endeudamiento, es injusto", ha concluido.